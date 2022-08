“House of the Dragon”, la esperada precuela de “Game Of Thrones”, se estrenó el pasado domingo 21 de agosto a través de HBO Max. Con una gran historia, destacados actores y referencias al universo de George R. R. Martin, la serie de televisión se convirtió en una de las favoritas de la plataforma de streaming.

Así, durante su primer episodio, fuimos testigos de una importante conversación entre el rey Viserys I y su hija Rhaenyra. En esta, el gobernante le muestra el cráneo del mítico dragón Balerion, considerado como el ‘Terror negro’, y resalta que fue la última criatura que presenció la Maldición de Valyria.

¿De qué se trató este acontecimiento? A continuación, descubre lo que debes saber sobre la Maldición de Valyria, el cataclismo que destruyó el hogar de los Targaryen y que fue mencionado en el primer capítulo de la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

¿QUÉ ERA VALYRIA?

Como recoge la guía de la serie, Valyria era una península ubicada al suroeste de Essos y rodeada por el Mar del Verano. Muchísimo tiempo antes de los sucesos de “House of the Dragon”, fue el lugar donde se originó y desarrolló el Feudo Franco de Valyria, un gran imperio que abarcó gran parte del continente de Essos. Esta era considerada una de las zonas más importantes del mundo y hogar de los Targaryen, gracias a los dragones que vivían en las Catorce Llamas, una cadena de volcanes.

Años antes de la Maldición, Daenys la Soñadora, tuvo un sueño profético sobre la destrucción de Valyria. Por ello, su familia y 5 dragones se mudaron a Dragonstone (Rocadragón).

¿QUÉ FUE LA MALDICIÓN DE VALYRIA?

La Maldición de Valyria es el nombre con el que se conoce al cataclismo que destruyó Valyria y causó el colapso del Imperio. Aproximadamente cien años antes del Desembarco de Aegon, una explosión en cadena de los 14 volcanes llenó el aire de cenizas y la ciudad fue consumida en su totalidad.

La maldición continuaría con terremotos y la destrucción de cada colina en 500 millas a la redonda. Incluso los dragones en el cielo padecieron y fueron consumidos. La tierra se hundió en aguas que hervían y que posteriormente serían conocidas como el Mar Humeante (Smoking Sea).

Durante este suceso, la península se fracturó en numerosos trozos y se perdieron innumerables artefactos y reliquias, como el acero valyrio. De esta manera, solo hizo falta un día para destruir todo un imperio.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MALDICIÓN?

Si bien los sucedido en Valyria es considerado producto de diversos desastres naturales, algunos especulan que podría ser el resultado de la hechicería de los valyrios. Es decir, pudo haber sido provocado por los Targaryen que habían huido del lugar, con el fin de librar al mundo de estos seres. Hasta el momento, solo son especulaciones, pero que la serie podría aclarar en el futuro.

¿CÓMO SE SALVARON LOS TARGARYEN?

Debido al sueño de Daenys, parte de la familia Targaryen se salvó de una muerte segura. Liderados por Aenar Targaryen, se establecieron en Dragonstone (Rocadragón) en el 114 a. Sus 5 dragones fueron los que permanecieron vivos tras la desgracia y la joven fue la única con la habilidad para controlarlos.

Vale precisa que familias como los Velaryon y los Celtigar también los acompañaron, instalándose en otras islas del Mar Angosto.

VALYRIA TRAS LA MALDICIÓN

De acuerdo con “Tormenta de Espadas”, muchos consideran esta zona como acosada por demonios y un ligar donde la maldición “aún continúa”. Además, según “Danza de Dragones”, nadie fue capaz de regresar a esta península que se fracturó en numerosos trozos, pues un cielo rojo cubría la zona.

El referido lugar también fue representado en un episodio de “Game of Thrones”, cuando Jorah Mormont trasladó a Tyrion Lannister hacia Meereen.