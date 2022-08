El pasado domingo 21 de agosto se estrenó la esperada serie de televisión “House of the Dragon”, un spin-off de la exitosa “Game of Thrones”. Así, muchos fans de la obra de George R. R. Martin pudieron disfrutar de la historia, sus personajes y, por supuesto, del gran elenco que compone la ficción.

Así, uno de los actores que se destacó en ese primer episodio fue Matt Smith, un famoso intérprete británico que le da vida a uno de los ancestros de la recordada Daenerys Targaryen.

A continuación, conoce quién es Matt Smith, el actor que hace de Daemon Targaryen en la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así, su biografía, carrera y fotos.

¿QUIÉN ES MATT SMITH?

Matt Smith es un famoso actor inglés, reconocido por gran parte del público por su papel como el décimo primer Doctor en la famosa serie de televisión “Doctor Who”, siendo el único intérprete de este personaje en ser nominado al Emmy por ese rol. Es conocido también por su participación como el príncipe Felipe en la producción de Netflix “The Crown”.

Es hijo de Lynne y David Smith y tiene una hermana llamada Laura Jayne. Su abuelo era futbolista y era a lo que aspiraba ser Smith desde muy joven. Sin embargo, una lesión que resultó ser una espondilólisis (fractura en una vértebra en la parte baja de la columna vertebral) lo obligó a abandonar el deporte.

Como alternativa, estudió Drama y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia y se graduó en 2005. Sus primeros trabajos en la actuación ya los había hecho un par de años antes, en el 2003, en diversas obras de teatro.

Matt Smith interpreta a Daemon Targaryen, personaje de la serie "House of the Dragon" de HBO Max. (Foto: AFP)

DATOS PERSONALES DE MATT SMITH

Nombre completo: Matthew Robert Smith

Matthew Robert Smith Fecha de nacimiento: 28 de octubre de 1982

28 de octubre de 1982 Edad: 39 años

39 años Lugar de nacimiento: Northampton, Inglaterra

Northampton, Inglaterra Años activo como actor: 2003 – presente

2003 – presente Signo zodiacal: Escorpio

Matt Smith nació en Northampton, Inglaterra (Foto: EFE)

LA CARRERA DE MATT SMITH

Películas de Matt Smith

2008: “In Bruges” como Harry Waters (escena eliminada)

2010: “Womb” como Thomas y Tommy

2011: “Christopher and His Kind” como Christopher Isherwood

2012: “Bert and Dickie” como Bert Bushnell

2014: “Lost River” como Bully

2015: “Terminator Genisys” como Alex / Skynet / The T-5000

2016: “Pride and Prejudice and Zombies” como Mr. Parson William Collins

2018: ″Mapplethorpe” como Robert Mapplethorpe

2018: “Patient Zero” como Morgan

2018: “Charlie Says” como Charles Manson

2019: “Official Secrets” como Martin Bright

2020: “His House” como Mark Essworth

2021: “Last Night in Soho” como Jack

2021: “The Forgiven” como Richard Galloway

2022: “Morbius” como Milo Morbius

Series y otras producciones para televisión de Matt Smith

2006: “The Ruby in the Smoke” como Jim Taylor

2007: “The Shadow in the North” como Jim Taylor

2007: “Party Animals” como Danny Foster

2007: “Secret Diary of a Call Girl” como Tim

2007: “The Street” como Ian Hanley

2009: “Moses Jones” como DS Dan Twentyman

2010–2014: “Doctor Who” como el 11° Doctor

2010: “The Sarah Jane Adventures” como el 11° Doctor

2013: “An Adventure in Space and Time” como el 11° Doctor

2013: “The Five(ish) Doctors Reboot” como él mismo

2016–2017: “The Crown” como el Príncipe Felipe (Prince Philip)

2021 “This Time with Alan Partridge” como Dan Milner

2021: “Superworm” como la voz de Superworm

2022: “House of the Dragon” como Daemon Targaryen

¿QUÉ PAPEL INTERPRETA A MATT SMITH EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Fan confeso de “Game of thrones”, ahora Matt Smith interpreta a Daemon Targaryen en “House of the Dragon”. Él es el hermano del rey Viserys I (Paddy Considine). Es considerado uno de los guerreros con más experiencia de su tiempo y porta la espada “Dark Sister”.

“Es una especie de forastero. Él no es blanco y negro, hay tonos de gris con él, que es lo que me interesó de él. Y la relación con su hermano es realmente interesante. Fue un placer trabajar con Paddy Considine, a quien he admirado durante tanto tiempo”, dijo Matt a The Rolling Stone sobre su personaje.

Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FOTOS DE MATT SMITH

Matt Smith en la presentación de la película "Last Night in Soho" en el Festival de Venecia. (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Matt Smith en los Screen Actors Guild Awards 2018. (Photo: Kelly Nyland / AFP)

Matt Smith en el estreno de "House of the Dragon" en Los Ángeles. (Foto: Chris Delmas / AFP)

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” (titulada “La casa del dragón”, en español) se estrenó en HBO Max el 21 de agosto de 2022. Desde esa fecha, la producción está disponible a nivel internacional en dicha plataforma de streaming.