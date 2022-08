“House of the Dragon” traerá a personajes completamente diferentes a los que se vieron en “Game of Thrones”. En esta ocasión, la serie de HBO Max mostrará los hechos que llevaron a la guerra civil conocida como la Danza de dragones.

La Casa Velaryon es una antigua familia de Valyria que se mudó a Poniente, asentándose en Marcaderiva, mucho antes que los Targaryen llegaran a Rocadragón. Desde antes de la conquista de Aegon, ambos mantuvieron una relación cercana y siempre ocuparon puestos importantes en el reino unificado.

Ellos no eran jinetes de dragón, sino navegantes y comerciantes. Por ello, lograron acumular una gran fortuna, lo que los volvió una de las casas más ricas del continente, junto con los Hightower y los Lannister.

En “House of the Dragon”, que se estrena el próximo 21 de agosto, podremos ver también a antiguas casas como esta que casi no se mencionaron en la serie original.

¿QUIÉN ES LAENA VELARYON DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Laena Velaryon fue la primera hija de Corlys Velaryon, señor de Marcaderiva, y la princesa Rhaenys Targaryen. Cuando creció, se convirtió en la segunda esposa de Daemon Targaryen, amigo de su padre, con quien tuvo a unas gemelas, Baela y Rhaena.

En la serie “House of the Dragon”, es interpretada por Savannah Steyn en su versión joven y Nova Foueillis-Mosé cuando la muestran de niña.

DATOS DE LAENA VELARYON

Nombre de nacimiento: Laena Velaryon

Laena Velaryon Fecha de nacimiento: 92 d.C.

92 d.C. Fecha de defunción: 120 d.C.

120 d.C. Filiación: Casa Velaryon

Casa Velaryon Padres: Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen

Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen Hermano: Laenor Velaryon

Laenor Velaryon Esposo: Daemon Targaryen

Daemon Targaryen Hijas: Baela Targaryen y Rhaena Targaryen

Baela Targaryen y Rhaena Targaryen Dragón: Vhagar

APARIENCIA FÍSICA Y PERSONALIDAD DE LAENA VELARYON

En los libros de George R.R. Martin, Laena es descrita como una mujer alta, delgada y muy bella. Su cabello era rubio, casi plateado, pues los Velaryon también eran de Valyria. En la serie, mantiene estas características, pero como su familia paterna ahora tiene tez oscura, ella tiene la piel ligeramente más clara debido a su madre Rhaenys.

Por otro lado, ella tenía un espíritu aventurero similar al de su padre, quien era un temerario marino conocido como “La serpiente del mar”.

Vaemond Velaryon, Corlys Velaryon, Laenor Velaryon, Rhaenys Targaryen y Laena Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

EL DERECHO AL TRONO DE LAENA VELARYON

Laena fue la primera hija de Lord Corlys Velaryon y la princesa Rhaenys Targaryen. Un par de años después, tuvo un hermano menor llamado Laenor.

Su madre estaba en la línea de sucesión cuando el príncipe Aemon estaba vivo. Sin embargo, cuando este murió, el rey Jaehaerys I determinó que la línea no seguiría con Rhaenys, ya que era mujer. En su lugar, escogió al tío de la princesa, Baelon Targaryen.

Una vez que “La reina que nunca fue” estuvo embarazada de Laena y Baelon murió sin llegar al trono, volvió a pedir su derecho al trono junto a su esposo Corlys. No obstante, Jaehaerys I volvió a elegir a la alternativa masculina, nombrando al hijo de Baelon, Viserys, como heredero.

LA JUVENTUD DE LAENA VELARYON

Pocos detalles se conoce de Laena Velaryon durante su adolescencia, aunque sí es mencionada durante un acontecimiento importante que marcaría el inicio del fin para los Targaryen.

Después de que Aemma Arryn muriera, el rey Viserys I debía escoger a una segunda esposa. El Gran Maestre Runciter sugirió a Laena Velaryon, quien en ese momento tenía doce años, como su esposa, pues ella tenía un contundente derecho al trono y, de esta forma, se limarían asperezas con la poderosa familia Velaryon.

Sin embargo, el rey decidió que su nueva esposa sería Alicent Hightower, la hija de 18 años de su amigo Otto Hightower, proveniente de otra de las grandes familias de Poniente. Los Velaryon tomaron esto como una ofensa y no asistieron a la boda.

Otro detalle que se conoce de la juventud de Laena era su amor por volar. Aunque la familia de su padre, los Velaryon, eran marinos, su madre sí era una Targaryen. Por ello, se convirtió en jinete de dragón desde muy joven. Y no de cualquier bestia, pues montó a Vhagar, uno de los dragones más antiguos y majestuosos de la familia. Fue el mismo que acompañó a la reina Visenya durante la conquista de Aegon.

EL MATRIMONIO DE LAENA VELARYON

Después del rechazo del rey Viserys I, Laena fue comprometida con un hijo del Señor del Mar de Braavos. Sin embargo, luego de que derrochó el dinero de su padre y viajó a Marcaderiva, Corlys Velaryon encontró la forma de posponer la boda durante casi diez años.

Aunque no celebraba las nupcias, él no se atrevía a romper el compromiso de su hija. Sin embargo, la situación cambió cuando su amigo, Daemon Targaryen llegó a su ciudad. El príncipe, hermano de Viserys I, fijó su mirada en Laena Velaryon, aunque no se sabe si por amor o ambición, pues hace tiempo deseaba el Trono de Hierro.

Daemon insultó al prometido de la joven hasta que este lo retó a duelo, donde acabó rápidamente con él con “Dark Sister”, la espada de acero Valyrio que había pertenecido a Visenya Targaryen.

A los 22 años, Laena se casó con Daemon, quien era 15 años mayor que ella. Además, no pidieron la bendición del rey Viseys I y sabían que esto no le agradaría, por lo que junto viajaron en sus dragones por Pentos, Volantis, Rhoyne, Qohor y Norvos.

Después de ese viaje, descubrieron que Laena estaba embarazada. Unos meses después, dio a luz a las gemelas, Baela y Rhaena. Cuando cumplieron medio años, Laena navegó con ella hasta Marcaderiva, mientras que su esposo regresaba con ambos dragones.

LAENA VELARYON Y SU RELACIÓN CON RHAENYRA TARGARYEN

Laena se hizo buena amiga de Rhaenyra Targaryen, la esposa de su hermano Laenor y sobrina de Daemon. Frecuentemente, la pareja visitaba a la princesa en Rocadragón y, de la misma forma, ella lo hacía a Marcaderiva, donde el joven Velaryon pasaba la mayoría de su tiempo.

Cuando las hijas gemelas de Laena tenían dos años, las comprometieron con los dos hijos mayores de Rhaenyra, Jacaerys y Lucerys, quienes eran a su vez, sus primos. Esta vez, el compromiso tuvo la bendición del rey Viserys I.

Al año siguiente, Laena quedó embarazada de nuevo, pero murió tres días después de dar a luz al bebé que nació muerto. Se dice que intentó volar en Vhagar una vez más antes de morir, pero se derrumbó en los escalones de la torre, donde murió. Daemon la llevó de vuelta a la cama, donde se sentó a vigilar el cuerpo de Laena junto con Rhaenyra.

Poco después de su muerte, Daemon se casó con Rhaenyra. Por otro lado, luego de la Danza de los Dragones, Baela nombró a su hija con Alyn Velaryon, Laena, en honor a su madre.