Conforme transcurren las semanas, vamos descubriendo más sobre “House of the Dragon” y los aspectos que se han modificado de los libros de George R.R. Martin. Una de las decisiones que tomaron fue cambiar las edades de algunos de los personajes principales como Rhaenyra Targaryen.

En el primer episodio, pudimos ser testigos de algunas decisiones importantes que se tomaron con respecto al futuro de la dinastía Targaryen, pues Viserys Targaryen (Paddy Considine), tuvo que nombrar a su heredero.

Este será el primero de los caminos que llevará a la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, aunque en las próximas semanas podremos ver aún más hechos importantes que conducirán a un inminente enfrentamiento.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN CADA PERSONAJE DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

“House of the dragon” empieza en el año 112 después de la conquista, en el momento en el que Viserys celebra el torneo. Mostrará varias décadas de conflicto político que terminará desencadenando uno bélico. Sin embargo, las edades de algunos personajes han sido cambiadas.

¿Cuántos años tiene Viserys Targaryen en “House of the Dragon’'?

De acuerdo con el libro “Fuego y Sangre”, Viserys ascendió al trono con 26 años, por lo que fue conocido como “El joven rey” a diferencia de cómo se le conocía a su abuelo en sus últimos años. Además, ya había tenido a Rhaenyra con Aemma Arryn y varios intentos fallidos posteriores.

Su fecha de nacimiento fue 77 d.C., pero la serie decidió envejecer unos años al personaje. El actor que interpreta al monarca, Paddy Considine tiene 48 años. Por lo que podemos asumir que Viserys tiene una edad similar.

En "House of the dragon", durante el reinado de Viserys I se daría lugar a la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de los dragones” (Foto: HBO)

¿Cuántos años tiene Daemon Targaryen en “House of the dragon”?

Según los libros, Daemon sería solo cuatro años menor que Viserys, pues Baelon y Alyssa los tuvieron en un corto periodo de tiempo antes de la muerte de la princesa. Sin embargo, en la serie vemos que el personaje de Matt Smith es significativamente menor que su hermano.

Si seguimos el canon, debería haber nacido en 81 d.C., haciendo que tenga 48 para cuando aparece en el torneo de 129 d.C. Mientras tanto, el actor tiene 38 años en la vida real. Podemos asumir que su edad ha sido cambiada.

¿Cuántos años tiene Rhaenyra Targaryen en “House of the dragon”?

Rhaenyra es otro personaje cuya edad ha sido radicalmente cambiada para la serie. En los libros, el torneo que organiza Viserys se realiza cuando Rhaenyra tenía tan solo 7 años y le da su favor a Ser Criston Cole cuando este tenía 23.

Suponemos que, por temas de guion y producción, han modificado esto para que encaje mejor su nombramiento. Rhaenyra Targaryen tiene alrededor de 15 o 16 años en el primer episodio de “House of the Dragon”. No obstante, la actriz que la interpreta, Millie Alcock, tiene 22 años.

En los primeros dos episodios de "House of the Dragon", Rhaenyra Targaryen tendría entre 15 y 16 años (Foto: HBO)

¿Cuántos años tiene Alicent Hightower en “House of the dragon”?

En “Fuego y Sangre”, Alicent Hightower llega a la corte con tan solo 15 años, pues esto se especifica al mencionar que cuidó a Jaehaerys I antes de su muerte. Dado que es 9 años mayor que Rhaenyra, en la historia original no eran amigas cercanas.

Sin embargo, para la serie, esta diferencia ha sido reducida a tan solo unos años. La edad en la que desposa al rey Viserys es a los 18 años, por lo que solo sería dos o tres años mayor que la princesa. La actriz que hace de la versión joven de Alicent, Emily Carey, tiene 19 años.

¿Cuántos años tiene Rhaenys Targaryen en “House of the dragon”?

En los libros, Rhaenys Targaryen nació el año 74 d.C. y es la mayor de los nietos de Jaehaerys I. No obstante, para 112 debería tener tan solo 38 años, mientras que su actriz tiene 51.

Al parecer, “House of the Dragon” tomó la decisión de también cortar otra brecha de edad, esta vez entre la pareja que gobierna Marcaderiva. Pues, originalmente, ella se casó a los 16 años cuando Corlys tenía 37.

Sin embargo, su aumento de edad también va alineado con el envejecimiento de su primo Viserys, pues ella debe ser mayor que él.

Rhaenys Targaryen en el primer episodio de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿Cuántos años tiene Corlys Velaryon en “House of the dragon”?

Steve Toussaint, el actor que interpreta a Corlys Velaryon, tiene 57 años, tan solo dos años menor de lo que debería tener su personaje en 112 d.C., puesto que nació en 53 d.C. Su edad es una de las pocas que no ha sido cambiada. No obstante, como mencionamos anteriormente, la edad de su esposa sí ha variado.

¿Cuántos años tienen Laena y Laenor Velaryon en “House of the dragon”?

La edad de los hijos de Corlys y Rhaenys tampoco han variado de lo explicado en los libros. En “Fuego y Sangre”, explícitamente se menciona que, al momento en el que Laena (Nova Foueillis-Mosé) es propuesta como esposa para Viserys, ella tenía tan solo 12 años.

Si seguimos esa misma línea, Laenor tendría tan solo 2 años menos que su hermana. Aunque dado los cambios en la edad de Rhaenyra, eso lo haría aproximadamente 5 años menor que ella.

La versión de 12 años de Laena Velaryon es interpretada por Nova Foueillis-Mosé en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LAS EDADES DE OTROS PERSONAJES DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Otto Hightower

En los libros, Otto Hightower nació en el 76 d.C., por lo que tendría 36 años en 112 d.C. Sin embargo, para la serie, ha sido envejecido al igual que otros personajes, pues su actor, Rhys Ifans, tiene 55 años.

Mysaria

La amante de Daemon Targaryen es una prostituta de Lys que adquiere mayor importancia en el episodio 2 de “House of the Dragons”. En los libros no se conoce el año de su nacimiento, pero en la serie es interpretada por la actriz Sonoya Mizuno, quien tiene 36 años.