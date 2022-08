Esta semana estarán de regreso los “DominGOTs” con la nueva serie de HBO Max. “House of the Dragon” es la precuela de “Game of Thrones”, la cual contará uno de los periodos más interesantes en la historia de la Casa Targaryen.

La serie de televisión basada en la obra de George R.R. Martin presentará un historia completamente nueva, además de una lista de personajes muy interesantes que también están motivados por la ambición y poder.

A pocos días del estreno de “House of Dragon”, el cual llegará el 21 de agosto, los productores detrás de este proyecto han hablado sobre todo lo que ha implicado emprender en este viaje.

EL TRABAJO DETRÁS DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Recientemente, se publicó un pequeño detrás de cámaras de lo que fue la producción de este ambicioso proyecto que emprende HBO Max, llamado “House of the Dragon”. Se pueden ver pequeños fragmentos de entrevistas que se han realizado a algunos de los productores de la serie: Miguel Sapochnik, Ryan J. Condal y George R.R. Martin.

George R. R. Martin es el productor ejecutivo de "House of the Dragon". En la fotografía aparece sentado en la nueva versión del Trono de Hierro (Foto: HBO)

Sin embargo, realizar un programa tan esperado, con tanto presupuesto y un nivel de producción inigualable, implica ciertos retos. Para empezar, Miguel Saphochnik, quien sabemos que también dirige por lo menos el primer episodio, habló sobre el peso de tener que estar a la altura de “Game of Thrones”.

“Me siento increíblemente leal y responsable por la serie original. Tenía un gran deseo de siquiera estar en la misma posición que ese programa, porque cambió completamente el juego”, explicó el director.

Mientras tanto, Ryan J. Condal estuvo a cargo de adaptar los libros y dijo que se sintió muy emocionado de participar en este proyecto hasta que “te das cuenta de la responsabilidad que recae en tus hombros”.

Además de las palabras de las personas detrás de “House of the dragon”, también pudimos ver algunas imágenes de los gigantescos set de grabaciones y utilería que se utilizaron para esta serie. Cabezas gigantes de dragones, edificios construidos completamente por el equipo, el trabajo con los actores y la enorme cantidad de personas involucradas.

Finalmente, los propios creadores reflexionaron sobre lo que pudieron aprender tras haber realizado “Game of Thrones”, analizando “lo que funcionó y lo que no”, quizás refiriéndose al decepcionante final que tuvo la serie.

LA INSPIRACIÓN DE GEORGE R.R. MARTIN PARA “HOUSE OF THE DRAGON”

En una entrevista con Jason Concepción en el Comic-Con, George R.R. Martin profundizó en la creación de “House of the Dragon” y los hechos que se desarrollarán en esta primera temporada. Para empezar, el conflicto que llevó a la guerra civil conocida como la Danza de Dragones tomó muchos años.

“La serie empieza en 101 d.C. en el Gran Consejo que convocó el rey Jaehaerys para que los señores de diversas partes del reino recomendaran quién debería ser nombrado como sucesor al Trono de Hierro”, explicó el autor haciendo referencia a la crisis que surgió luego de la muerte del heredero, Aemon Targaryen. “La guerra no empieza hasta el 129 d.C. Por lo que tenemos un lapso de 28 años solo en esta primera temporada”.

Con estos detalles, hubo mucho más claridad sobre el panorama, pues algunos pensaban que la guerra no se iba a ver en esta primera entrega, pero prácticamente ha sido confirmado por Martin.

Por otro lado, contó cuál fue su inspiración en la creación de la Danza de Dragones que narra en el libro “Fuego y Sangre”. Confesó que es un amante de la historia y así como “Game of Thrones” estuvo inspirado en los hechos reales de la Guerra de las Dos Rosas, los acontecimiento de “House of the Dragons” han tomado forma a partir de La Anarquía en Inglaterra entre 1138 y 1153.

“Yo leo mucha historia popular, que contienen la historia de nuestras civilizaciones”, confesó el autor de 73 años. “‘House of the dragon’ está inspirado en un conflicto previo en Inglaterra llamado ‘La anarquía’. Pero no es uno por uno, no tomé simplemente a la emperatriz Matilda y le cambié el nombre. Tomé ciertos aspectos de ella, cambié la situación”.