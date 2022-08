A pesar del decepcionante final de “Game of Thrones”, muchos fanáticos la siguen considerando una de las mejores series hechas hasta el momento. Por ello, a pocos días del estreno de su precuela, “House of Dragon”, la emoción por ver esta nueva historia es tangible.

La serie de HBO Max contará los conflictos internos de la familia Targaryen que llevaron a su más grande guerra civil, conocida como la Danza de Dragones. Por ellos, conoceremos a figuras como Rhaenyra Targaryen, quien debe luchar por defender su reclamo al Trono de Hierro.

Quienes esperaban ver a Daenerys de bebé o incluso a su hermano mayor Rhaegar de joven, quedarán decepcionados, pues no estaban vivos durante los eventos de “House of the Dragon”. Sin embargo, sí hay otros nombres que podrían hacer una aparición o hacerse referencia.

¿QUÉ PERSONAJES DE “GAME OF THRONES” PODRÍAN APARECER EN “HOUSE OF THE DRAGON?

Cabe aclarar que los personajes que presentaremos a continuación no han sido confirmados por “House of the Dragon” ni forman parte del reparto publicado de la serie. Sin embargo, considerando la época en la que se desarrolla, casi 200 años antes de “Game of Thrones”, estas figuras de la versión original podrían estar vivas.

Lady Melisandre

La sacerdotisa del dios de la luz, conocida como “La bruja roja”, era mucho más antigua de lo que su apariencia demostraba. Como pudimos ver dentro de la serie, Lady Melisandre en realidad era una anciana que alteraba su apariencia física para verse más joven.

Como ella misma contó, provenía de la ciudad de Asshai, una oscura ciudad de la costa oriental de Essos. Fue la hechicera que intentó ayudar a Stannis Baratheon a conseguir el Trono de Hierro, pensando que él era el Azor Ahai y siempre repetía que su sangre “tenía magia”.

Los Baratheons son descendientes de los Targaryen, por lo que podría ser que parte de la sangre valyria que hace tan especiales a la familia real haya quedado en la Casa del Ciervo. Por ello, en la temporada seis se especuló que Melisandre podría estar involucrada con ellos. Dado que ella tenía entre 100 y 400 años, podría estar viva durante los eventos de la Danza de Dragones.

El rey de la noche

Los Caminantes Blancos, conocidos como “Otros” en los libros, fueron creados por los Niños del Bosque miles de años atrás, pues buscaban defenderse de los Primeros Hombres que estaban apropiándose de Poniente en la Era del Amanecer.

Sin embargo, luego se volvieron demasiado fuertes, por lo que los Niños y Hombres debieron aliarse para derrotarlos, aunque no pudieron deshacerse de ellos por completo. Por casi ocho mil años no se les volvió a ver, pero hay indicios de que podían estar vivos, habitando al norte del Muro.

En un pasaje de “Fuego y Sangre”, uno de los libros en los que se basa “House of the Dragon”, la reina Alysanne Targaryen viaja al Muro para ver la situación en la que se encontraba la Guardia de la Noche. Algo que llamó la atención fue cuando dijo que trató que su dragón, Dreamfyre, volará más al norte del Muro, pero la bestia se negó y regresó, algo que nunca había hecho antes. Esto sucedió unas décadas antes de los primeros eventos de la serie.

El Rey de la Noche fue interpretado por dos actores diferentes: Richard Brake y Vladimír Furdík en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “HOUSE OF THE DRAGON

Siguiendo con el tiempo de duración que tenían “Game of thrones”, al parecer, la precuela también tendrá alrededor de una hora por episodio. Aunque, como ha sucedido anteriormente, algunos episodios puedan tener más tiempo.

El estreno del primer episodio de la serie “House of the dragon” será el 21 de agosto de 2022, a las 9 PM ET (8PM CT).