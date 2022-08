“House of the Dragon” es el nuevo programa de televisión que promete redimir el criticado final de “Juego de Tronos”, la exitosa serie de HBO Max que reinó entre la preferencia del público durante 8 años. Ahora, la precuela se estrena el domingo 21 de agosto para replicar y quizás recompensar a los espectadores que quedaron insatisfechos con el final que le dieron a “Game of Thrones”.

Una de las preguntas que han surgido en las últimas semanas es cuántos años de la historia de Westeros abarcará la nueva producción. Solo se ha sabido que está ambientada 200 años atrás de lo que se vio en la adaptación de “Canción de hielo y fuego” de George R. R. Martin.

Ha sido el mismo escritor estadounidense quien ha develado la cantidad de años que se llevarán a la pantalla chica durante la temporada 1. En el podcast oficial de “House of the Dragon”, el autor resolvió más inquietudes del programa de televisión.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que la primera parte de la nueva serie será el preludio de la Danza de los Dragones, uno de los momentos más esperados por los fans de esta saga. La primera temporada se encargará de preparar el terreno.

¿CUÁNTOS AÑOS DE LA HISTORIA DE WESTEROS ABARCARÁ LA TEMPORADA 1 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

George R. R. Martin explicó que la temporada 1 de “House of the Dragon” abarcará 28 años de la historia de Westeros, antes de la climática Danza de los Dragones. Así lo contó el novelista en una entrevista con Jason Concepcion en el Comic-Con. Esta conversación fue subida al podcast oficial de “Game of Thrones: House of the Dragon”.

“(...) básicamente tenemos una carrera de 28 años solo en la primera temporada. Y aquí ves a los diversos personajes presentados y el conflicto comienza a crecer, las semillas de lo que eventualmente será una guerra. Pero no de inmediato”, manifestó el escritor a Concepcion.

Detalló que la serie de HBO Max empezará el año 101 a. C. en el Gran Consejo, cuando el ya anciano Rey Harris está cavilando sobre quién es la mejor opción para dejarle el Trono de Hierro tras su muerte. La famosa guerra, en cambio, estallará en 129 a. C., completando el círculo de los 28 años que se verán en la pantalla chica en la primera tanda de capítulos.

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

La serie “House of the Dragon” se estrena en HBO Max el 21 de agosto de 2022. Desde esa fecha, la producción televisiva estará disponible a nivel internacional en dicha plataforma de streaming. Para ver el programa de manera online, puedes dar click en este enlace.

