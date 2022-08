Eve Best será la encargada de dar vida a Rhaenys Targaryen en “House of the Dragon”. El personaje conocido como “La reina que nunca” formará parte de la intrincada lucha interna por el Trono de Hierro. Sin embargo, la intérprete confesó que, antes de sumarse al reparto de la serie de HBO, no conocía sobre la historia.

La actriz británica tiene una larga carrera, pues está activa desde 1995 y se le conoce por diversos roles en películas, televisión y teatro. No es la primera vez que interpreta a un miembro de una familia real, pues en “El discurso del rey”, fue Wallis Simpson.

Recientemente, también formó parte de una serie de Netflix, “Destino: la Saga de Winx”, que consistía en un live-action del popular programa animado. Aunque su trabajo ha sido más premiado por su desempeño en los escenarios del teatro.

El próximo 21 de agosto, podremos ver a Eve Best en un nuevo rol dentro de una de las series más esperada de este año, “House of the Dragon”. Aunque la actriz en realidad desconocía lo que implicaba la producción de la precuela de “Game of Thrones”.

¿CÓMO FUE EL CASTING PARA “HOUSE OF THE DRAGON”?

A puertas del estreno de “House of the Dragon”, Eve Best dio una entrevista a “The Guardian” donde contó la experiencia que vivió al sumarse a esta megaproducción de HBO. Ella no había visto la serie original, por lo que se sorprendió mucho al llegar al set.

“Caminar en el set fue como caminar en Nueva York, pero en lugar de rascacielos, era Dragonstone”, dijo la intérprete haciendo referencia a la fortaleza de los Targaryen que se encontraba en una isla volcánica. “El equipo era de casi 4 mil personas, lo cual te dejaba la boca abierta. Desde entonces, ya me acostumbré”.

Al ser una de las series más exitosas de los últimos años, todo se realizó de forma muy cautelosa, para evitar que haya más filtraciones como ha ocurrido en el pasado.

“Todo fue muy secreto. Para la audición, inicialmente nos enviaron una escena de ‘Game of Thrones’ con los nombres cambiados. Ni siquiera nos dijeron el título que iba a tener la serie” explicó la actriz de 51 años. “Cuando finalmente me enviaron el guion real, me encantó cómo estaba escrito. Me enganché inmediatamente con la temática”.

En el tráiler de "House of the Dragon", se puede observar una escena donde aparece Rhaenys Targaryen junto a su esposo Corlys Velaryon y, tras ellos, su hijo Laenor Velaryon (Foto: HBO)

¿POR QUÉ EVE BEST ACEPTÓ EL PAPEL EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Eve Best conectó con el personaje de Rhaenys Targaryen, pues se trata de una princesa que debía heredar el trono, pero tras la muerte de su padre, Aemon, su abuelo decidió que ella no debía ser la línea de sucesión por ser una mujer. Aunque la actriz no es realeza, sí se siente muy cercana al feminismo y trata de luchar en contra de este tipo de pensamientos machistas.

“Hay una línea que dice mi personaje que asegura que ‘los hombres prenderán fuego el reino antes de dejar que una mujer se quede con el Trono de Hierro’. Sacando la palabra hierro de la oración se convierte en una frase muy relevante para los tiempos actuales”, comentó.

Otro motivo que la llevó a aceptar el rol fue el hecho que, además de ser una mujer fuerte, la princesa también era una jinete de dragón.

“Encima de todo, me dijeron que mi personaje era una jinete de dragón. Estaba dentro”, confesó emocionada, pero también admitió que fue una experiencia diferente. “Alguien lo describió como si un potro salvaje se encontrará con una montaña rusa. No soporto las atracciones de feria, así que sentí un poco de pavor, pero fue increíble”.

En los libros de George R.R. Martin, Rhaenys Targaryen monta a Meleys, una majestuosa dragón hembra con escamas rojas conocida como “La reina roja”. Probablemente, veremos algo parecido en “House of the Dragon”.