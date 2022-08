Los próximos meses estarán cargados de importantes estrenos en las plataformas de streaming. Mientras que los fanáticos esperan “House of the Dragon” en HBO Max y “El señor de los anillos: anillos de poder” en Prime Video, la anticipada adaptación de Netflix era “The Sandman”. Definitivamente, la historia de Sueño de los Eternos no ha decepcionado.

Dentro del escándalo que está sufriendo DC, creadores de los cómics originales, debido a la fusión entre Warner Bros y Discovery, han logrado lanzar un proyecto que ha logrado cautivar a la audiencia. Algo que no sucedía quizás desde “El caballero de la noche” y “Joker”.

“The Sandman” es considerada como una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos. Fue la primera gran obra del autor Neil Gaiman, quien fue productor ejecutivo en la serie, lo que explica su gran realización.

La adaptación de Netflix ha realizado varios cambios, muchos de estos se debieron a la incapacidad de la serie para utilizar ciertos personajes, mientras que otros fueron por los límites de lo que se puede lograr en la película, incluso con CGI avanzado.

Además, se han realizado ciertos cambios en cuanto al género, raza y sexualidad, los cuales no afectan a la historia central.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LA SERIE DE “THE SANDMAN” Y LOS CÓMICS ORIGINALES

10. Roderick Burgess es un charlatán con nuevas motivaciones

En los cómics, Roderick Burgess era un mago legítimo y autoproclamado “el hombre más malvado del mundo”. El personaje interpretado por Charles Dance en la serie no tiene habilidades mágicas y nunca logra grandes obras mágicas, aparte de capturar accidentalmente Sueño mientras intenta atar a Muerte.

También tiene una motivación más significativa que solo demostrar su poder como hechicero oscuro, pues busca resucitar a su hijo mayor, quien murió durante la Primera Guerra Mundial.

9. La importancia de el Corintio

En la versión original de los cómics, el Corintio no fue introducido hasta el segundo arco argumental, “La casa de muñecas”. Él es una pesadilla creada para actuar como un espejo oscuro para la humanidad, por lo que es una figura imponente, con dientes que reemplazan sus ojos.

El personaje interpretado por Boyd Holbrook es más activo en “The Sandman” de Netflix, ayudando a los otros antagonistas a unir o luchar contra Sueño mientras pone en marcha sus propios planes siniestros desde el primer capítulo.

En "The Sandman", el Corintio es una pesadilla con dientes en lugar de ojos (Foto: DC Entertainment)

8. Ethel Cripps y el robo de los artículos de Sueño

En la serie de Netflix, Ethel Cripps es una de las amantes de Roderick Burgess, quien sale embarazada, muy a pesar del falso hechicero. Como el hombre quería que aborte, ella eligió escapar y llevarse con ella las herramientas de Sueño.

Sin embargo, en las novelas gráficas, ella tiene una aventura con Ruthven Sykes, mano derecha de Burgess, a sus espaldas. Ambos tomaron los artículos sobrenaturales y huyeron.

7. El tiempo de cautiverio de Sueño

En los cómics, Sueño estuvo cautivo durante más de 70 años, desde 1916 hasta 1988. Mientras que la adaptación de Netflix aumenta la duración del encarcelamiento de Sueño en tres décadas, por lo que Morfeo finalmente logra escapar en 2021.

En total, estuvo encerrado en el sótano durante 105 años. Si bien Sueño es increíblemente antiguo y esencialmente inmortal, la escala de tiempo ampliada hace que sea casi imposible para cualquier mortal mantenerlo capturado. Para solucionar este problema, el programa establece que la presencia física de Sueño aumenta la longevidad de los mortales que lo rodean.

6. La motivación de John Dee

En la serie, John es el hijo que tuvo Ethel con Burgess, quien creció huyendo porque los hombres de su padre los perseguían. Sin embargo, las motivaciones del personaje difieren de la historia original.

Mientras que en la adaptación, John utiliza el rubí de Sueño para crear un mundo honesto, que termina demostrando la naturaleza más salvaje y cruda del ser humano, en los cómics, el personaje no es tan filosófico. Por el contrario, solo quiere causar caos y, en un momento, dice que “bailará entre los escombros”.

5. Johanna Constantine y su familia

Para empezar, la escena en la que Johanna Constantine exorciza a la prometida de una princesa no está en los cómics, así como el personaje original que ayuda a Sueño. En realidad, quien lo asiste es John Constantine, descendiente de Johanna.

Por lo que muchos se preguntaron si iba a volver a John en el ancestro, pero la serie decidió hacer un paralelismo entre ambas mujeres: la moderna y la del siglo XVII. Cabe mencionar que la escena en la que descubre las reuniones entre Sueño y Hob Gadling se realizan de forma similar.

Después de encontrar la arena, John Constantine le pide a Morfeo que deshaga las pesadillas que lo atormentan, aunque en la serie Johanna no se lo pidió, sino que el señor de los sueños se lo ofreció para convencerla de que lo ayudara.

4. La muerte de Gregory y su reemplazo

En la serie, presentan a Gregory cuando Sueño regresa a su reino. Al encontrarse débil, debía absorber algo creado por él que se encuentre completo. Después de la destrucción de The Dreaming por su ausencia, lo único que quedaba era la gárgola, la cual vivía con Caín y Abel.

Sin embargo, en los cómics, el regreso de Morfeo es diferente, pues no lo encuentra Lucienne, sino que despierta en la casa de Caín y Abel, donde lo cuidan hasta que recupera la salud, sin necesidad de absorber a Gregory. Además, son ellos quienes le dan unas cartas de encargo que creó el señor Sueño, lo que utiliza para convocar a las Parcas.

3. La batalla entre Lucifer y Sueño

Cuando Sueño visita el infierno para buscar al demonio que tiene su herramienta, termina enfrentándose a Lucifer en “El juego más antiguo”. Esto se debe a que el demonio Choronzon elige a Lucifer para que lo represente en el juego, lo cual no sucede en los cómics.

La versión original muestra a Choronzon peleando él mismo contra el Morfeo, quien usa sus habilidades para derrotarlo. Teniendo en cuenta este cambio y la forma en que termina el programa, parece que se está gestando una rivalidad entre Lucifer y Dream, lo que tampoco sucede en los cómics.

2. Los ojos de sueño

Sueño es uno de los miembros de los Eternos más antiguos y más poderosos. Una de sus características más distintivas son sus ojos, que son de color negro puro y se dice que parecen contener estrellas o el propio cosmos.

Sus hermanos, como Muerte y Delirio, tienen ojos de aspecto humano en comparación con los de Morfeo. Por ello, fue un buen detalle que la serie mantuviera esto en los primeros episodios, aunque luego regresaron sus ojos a la normalidad. El cambio es entendible, pues el actor necesita sus ojos para tener más expresividad.

Otros puntos de su apariencia también son diferentes, como su cabello, que en los cómics es más largo y desgreñado.

1. La participación de Rose Walker

Aunque en el segundo tomo de los cómics, “La casa de muñecas”, Rose Walker es la protagonista del arco, en realidad no tienen mucha participación más que observar cómo todo sucede sin que ella intervenga. En la novela gráfica, Lord Morfeo la espía a través del cuervo Matthew y la manipula para que lo ayude a encontrar a los cuatro sueños rebeldes que huyeron en su ausencia.

En contraste, la serie de Netflix rectifica esto, haciendo a Rose una heroína más activa y a Sueño menos raro. De esta forma, ambos personajes trabajan juntos para encontrar a Jed, el hermano perdido.

Cabe mencionar que en la historia original, Unity Kinkaid no era la bisabuela, sino la abuela de Rose. Aunque esto tuvo que ser cambiado por el tiempo en cautivo de Morfeo. Además, la madre no murió, sino que se reunió con la familiar que estuvo dormida, mientras que la joven buscaba a Jed.