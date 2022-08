CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basado en la serie de historietas homónima creada por Neil Gaiman y publicada por DC Comics, “Sandman” es un drama de Netflix desarrollado por Allan Heinberg y protagonizado por Tom Sturridge. La serie que está disponible en la plataforma streaming desde el 5 de agosto de 2022 sigue a Morfeo/ Sueño (Tom Sturridge) en su travesía para recuperar lo que le robaron y restaurar su poder.

Mientras intentaba detener a Corintio en el mundo de la vigilia, Sueño de los Eternos fue atrapado por Roderick Burgess, líder The Order of the Ancient Mysteries. Aunque este hombre buscaba a la Muerte para recuperar a su hijo mayor que murió en batalla, utilizó los artefactos de Morfeo para tener una vida exitosa.

Gracias a los consejos de Corintio, la pesadilla creada por el rey de Dreaming que no quiere perder el poder que tiene en el mundo real, Roderick mantuvo encerrado a Sueño por muchos años y tras su muerte accidental su hijo hizo lo mismo.

Sin embargo, más de un siglo después, Morfeo consigue escapar, se reúne con la fiel Lucienne y se propone recuperar sus herramientas de poder: arena, yelmo y rubí. La primera está en poder de Johanna Constantine, la segunda en poder de demonio y la tercera la tiene John Burgess.

Johanna Constantine lidiando con un demonio en "Sandman" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SANDMAN”?

Para recuperar su arena visita a Johanna Constantine y revela que conoció a uno de sus antepasados, para recuperar el yelmo visita el infierno y Lucifer Morningstar, quien no queda nada contenta tras ser derrotada en frente de los ejércitos de demonios. Finalmente, encuentra su rubí en manos del hijo de Ethel Cripps que busca crear un “mundo mejor”.

Antes de volver a su reino, Morfeo, que no siente tener un rumbo definido, acompaña a su atareada hermana la Muerte, que le da consejos y lo anima a encontrarse con un viejo conocido: un hombre que ha vivido varios siglos y aún no desea morir.

En tanto, Corinto sigue el rastro de un Vórtice, Rose Walker, la bisnieta de Unity, la única sobreviviente de los que cayeron en un sueño profundo tras la captura al protagonista de “Sandman”. Pero no es el único interesado en la joven que representa una amenaza para el Dreaming, ya que Deseo y Desesperación también saben de su existencia.

Mientras Morfeo se acerca a una de sus creaciones perdidas, Rose se esfuerza para encontrar a su hermano y llega al Dreaming, donde Sueño promete ayudarla a encontrar a Jed. No obstante, Corinto llega antes que ella y tras asesinar a sus padres adoptivos se lleva al pequeño con engaños.

Cada vez que Rose duerme el muro que separa en mundo de la vigilia del de ensueño se desvanece. El vórtice tiene el poder de viajar entre los sueños y destruir ese mundo, por eso, sin darse cuenta vuelve realidad el sueño de una amiga, Lyta, quien en el mundo del Ensueño tiene una vida feliz con su esposo muerto, e incluso está embarazada.

Al enterarse de la situación y notar que los cimientos de su reino se están resquebrajando, Morfeo busca a los responsables, envía al fantasma del esposo de Lyta al lugar que le corresponde y a ella le advierte que más adelante vendrá por el bebé que lleva en el vientre. Por supuesto, Rose le advierte que se mantenga alejado de su amiga.

Rose caminando al lado de Morfeo en el Dreaming en "Sandman" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SANDMAN”?

¿Qué pasó con Corinto?

Corinto utiliza una convención de asesinos seriales para encontrarse con Rose y convencerla de destruir a Morfeo. Luego de deshacerse de uno de sus seguidores, la pesadilla le propone al Vórtice esperar en la habitación hasta su regreso para mostrarle el camino que debe seguir si desea evitar que Sueño la asesine.

Pero Sueño de los Eternos llega en medio del discurso de Corinto a los asesinos y trata de detenerlo, pero tiene el mismo poder porque Rose está dormida. Aunque el personaje de Boyd Holbrook parece controlar la pesadilla, la joven no tarda en tomar el control y conservar el muro.

Morfeo destruye a Corinto con la promesa de volver a crearlo sin errores. En tanto, Rose y su hermano Jed vuelven con Lyta, quien está por tener a su hijo.

¿Sueño asesina a Rose?

A pesar de que no quiere matar a Rose, Morfeo empieza a destruirla porque cree que es la única salida. Sin embargo, Lucienne aparece con Unity, quien revela que debía ser el vórtice de esa era y le pide a su bisnieta que le entregue su poder. La joven lo hace y la anciana muere para salvar a su descendencia.

Antes de morir, Unity señala que el padre de su hija tenía ojos dorados, es decir, Deseo, quien quería que su hermano derramara sangre de la familia, lo que al parecer es algo muy grave en el universo de “Sandman”.

Morfeo le advierte a su hermano que no vuelva a intentar nada en su contra y aunque Desire asiente, promete que la próxima vez lo hará “sangrar”.

Al final de la primera temporada de “Sandman”, Morfeo regresa a su reino y empieza una nueva era, Rose tiene una vida tranquila junto a su hermana, Lyta y su hijo. No obstante, Deseo no es la única amenaza, ya que Lucifer planea iniciar una guerra.