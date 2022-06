Netflix sigue deleitando a sus usuarios con nuevas producciones y, esta vez, la popular plataforma de streaming ha anunciado que uno de sus próximos estrenos será la muy esperada “Sandman”, la adaptación de la serie de cómics del autor británico Neil Gaiman.

En medio del ‘Geeked Week’, la famosa empresa ha hecho este anuncio que ya ha emocionado a muchos seguidores de los textos originales, así como el público que se ha deleitado con el avance oficial de la ficción.

A continuación, conoce de qué trata, cuál es su fecha de estreno y todo lo que necesitas saber acerca de “Sandman”, la próxima serie que lanzará Netflix.

DE QUÉ TRATA “SANDMAN”

“Sandman” es una adaptación de la serie de historietas homónima, creada por Neil Gaiman y publicada por DC Comics. La producción, cuyo título original es “The Sandman”, está desarollada por Allan Heinberg para Netflix y es descrita como una historia que mezcla los géneros de mito moderno, la fantasía tenebrosa, la ficción actual, el drama histórico y la leyenda.

La serie sigue a las personas y sitios afectados por Morfeo, el Rey del Sueño interpretado por el actor Tom Sturridge, quien se propone recuperar algunos objetos perdidos y reparar los errores que ha cometido a lo largo de su vida.

“Al cerrar los ojos para dormir, entramos en el mundo de Sandman, el rey de los sueños, que da forma a todas nuestras fantasías y miedos más profundos. Cuando capturan a Sueño y lo retienen durante un siglo, su ausencia desencadena acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo de los sueños y el de la vigilia. Para restaurar el orden y enmendar los errores que ha cometido durante su larga existencia, Sueño debe viajar por varios mundos y líneas de tiempo. En este periplo, se encuentra con viejos amigos y enemigos, y con nuevos entes cósmicos y humanos”, es la descripción oficial de la plataforma de streaming.

Póster oficial de "Sandman" (Foto: Netflix)

EL TEASER DE “SANDMAN”

El pasado 06 de junio, Netflix lanzó el primer adelanto oficial de la producción. Así, a lo largo de 1:40 minutos, hemos podido observar las primeras imágenes de la ficción y a los actores en sus papeles.

“Soy el Rey de los Sueños, amo del reino de las pesadillas”, es el inicio del avance que coincide con el texto original de Gaiman. Además, se puede notar con mayor precisión los poderes de nuestro protagonista y al personaje Corinthian (Boyd Holbrook), el gran antagonista de Morfeo.

CUÁNDO SE ESTRENA “SANDMAN”

Desarrollada y producida por Neil Gaiman, Allan Heinberg y David S. Goyer, el adelanto de la serie nos ha revelado la fecha de estreno de su primera temporada: el 05 de agosto de 2022 a través de Netflix.

Por ello, solo requieres de una cuenta en la famosa plataforma para disfrutar de todos los capítulos del proyecto televisivo, que se lanzarán en conjunto ese día.

EL REPARTO DE “SANDMAN”

Tom Sturridge como Sueño

como Sueño Gwendoline Christie como Lucifer

como Lucifer Vivienne Acheampong como Lucien

como Lucien Boyd Holbrook como Corinthian

como Corinthian Charles Dance como Roderick Burgess

como Roderick Burgess Asim Chaudhry como Abel

como Abel Sanjeev Bhaskar como Caín

como Caín Jena Coleman como Jhoanana Constantine

como Jhoanana Constantine Mason Alexander Park como Deseo

Tom Sturridge protagoniza "Sandman" como Morfeo (Foto: Netflix)

LA PRODUCCIÓN DE “SANDMAN”

La dirección de la serie está a cargo de sus creadores, Neil Gaiman, Allan Heinberg y David S. Goyer, así como de los realizadores Jamie Childs, Andrés Baiz, Louise Hooper, Mairzee Almas, Mike Barker y Coralie Fargeat.

El guion de los episodios es responsabilidad de David S. Goyer y Allan Heinberg. La fotografía, por su parte, de Will Baldy y George Steel. Las productoras involucradas en este proyecto son Warner Bros. Television, Netflix, DC Comics, DC Entertainment, Phantom Four Films y The Blank Corporation.

Las grabaciones de la ficción estaban programadas para finales de mayo de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia, estas se retrasaron e iniciaron oficialmente el 15 de octubre de ese año.