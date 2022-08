Desarrollada por Allan Heinberg,”The Sandaman” es un drama de Netflix basado en la serie de historietas homónima creada por Neil Gaiman y publicada por DC Comics. La ficción es descrita como una historia que mezcla los géneros de mito moderno, la fantasía tenebrosa, la ficción actual, el drama histórico y la leyenda.

En la serie producida por DC Enterteiment y Warner Bros. Television, luego de años de reclusión, el Rey del Sueño emprende un viaje a través de los mundos para recuperar lo que le robaron y restaurar su poder.

“The Sandaman” se estrenará el 5 de agosto de 2022 y cuenta con una elenco conformado por Tom Sturridge, Charles Dance, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Vivienne Acheampong, entre otros. Pero ¿quién es quién en la serie de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “THE SANDMAN”?

1. Tom Sturridge es Morfeo/ Sueño

Tom Sturridge es el encargado de interpretar al Señor de los sueños y gobernante del Reino del Sueño, también es conocido con el nombre Morfeo, quien emprende una travesia para recuperar sus poderes.

Tom Sturridge como Morfeo/ Sueño en "The Sandman" (Foto: Netflix)

2. Jena Coleman es Johanna Constantine

Basada en John Constantine, Johanna es una detective ocultista que está investigando el Dreaming. Aunque pertenece al mundo real conoce las artes místicas, ya que proviene de una familia de detectives de lo oculto.

Jena Coleman como Johanna Constantine en "The Sandman" (Foto: Netflix)

3. Gwendoline Christie es Lucifer Morningstar

Lucifer es “uno de los ángeles más bellos que han existido”. La aterradora gobernante del infierno es elegante, astuta y es interpretada por Gwendoline Christie, conocida por sus papeles en “Star Wars” y “Game of Thrones”.

Gwendoline Christie como Lucifer Morningstar en "The Sandman" (Foto: Netflix)

4. Vivienne Acheampong es Lucienne

Lucienne es la bibliotecaria de Dreaming. La aliada de Morfeo es amigable, confiable y fue la encargada de mantener el reino bajo control durante la ausencia de Sueño. Al igual que otros personajes de “The Sandman”, en los cómics es un hombre.

Vivienne Acheampong como Lucienne en "The Sandman" (Foto: Netflix)

5. Boyd Holbrook es Corinthian

Corinthian es una pesadilla sin ojos que fue creada por Sueño y escapó del Dreaming para generar caos en el mundo.El personaje de Boyd Holbrook ambiciona tener poder en el mundo real.

Boyd Holbrook como Corinthian en "The Sandman" (Foto: Netflix)

6. Charles Dance es Roderick Burgess

El principal deseo de este personaje es recuperar a su hijo que murió en un combate. Aunque es un ocultista también es un charlatán que dirige The Order of the Ancient Mysteries, un grupo oculto en el mundo de la vigilia que tiene el objetivo de capturar a Morpheus.

Charles Dance como Roderick Burgess en "The Sandman" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “The Sandman”: