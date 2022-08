Después de una larga espera, “House of the Dragon”, serie de HBO Max cocreada por George R. R. Martin y Ryan Condal, se estrena el 21 de agosto de 2021. La precuela de “Game of Thrones” tiene lugar casi 200 años antes que los eventos de la ficción original y mientras a la dinastía Targaryen en todo su esplendor hasta que la guerra interna los llevó a una caída progresiva.

Al igual que con “Juego de tronos”, la nueva serie de la franquicia se basa en la obra de George R.R. Martin, principalmente en los libros “Fuego y Sangre”, “Mujeres peligrosas” y “Canallas”.

Mientras que Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Matt Smith, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno y Fabien Frankel son los actores que encabezan el elenco de “House of the Dragon”.

"House of the Dragon".

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

“House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”, se estrena este domingo 21 de agosto en HBO Max, mientras que el resto de episodios se lanzará cada domingo hasta el 23 de octubre. Para ver cada capitulo solo necesitas una suscripción a HBO Max.

The Heirs of the Dragon (Los herederos del dragon): 21 de agosto

The Rogue Prince (El príncipe rebelde): 28 de agosto

Episodio 3: 4 de septiembre

Episodio 4: 11 de septiembre

Episodio 5: 18 de septiembre

Episodio 6: 25 de septiembre

Episodio 7: 2 de octubre

Episodio 8: 9 de octubre

Episodio 9: 16 de octubre

Episodio 10: 23 de octubre

HORARIO PARA VER “HOUSE OF THE DRAGON” POR PAÍS