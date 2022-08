Hace poco se estrenó el segundo episodio de “House of the dragon” y, aunque no tuvo el nivel de violencia y escenas explícitas, mostró aspectos más personales de algunos personajes como Alicent Hightower. La precuela de “Game of Thrones” está haciendo muy bien su trabajo en darnos a conocer esta nueva historia.

El pasado 28 de agosto, se publicó en la plataforma de HBO Max el segundo capítulo, el cual parte con un salto de tiempo de seis meses desde la muerte de Aemma Arryn.

En esta ocasión, Viserys debía elegir a su futura esposa no solo para continuar la línea real, sino también para crear alianzas con la corona. Mientras que todos le recomendaron desposar a la pequeña Laena Velaryon, pese a que solo tenía 12 años, el rey se interesó por su compañera de pláticas, Alicent Hightower, interpretada por Emily Carey en su versión juvenil.

¿POR QUÉ ALICENT HIGHTOWER SE ARRANCA LA PIEL ALREDEDOR DE LAS UÑAS?

Durante los dos primeros episodios de “House of the Dragon”, hemos podido observar que Alicent Hightower tiene la manía de arrancarse la piel alrededor de la uñas, incluso haciendo que sus dedos lleguen a sangrar.

En un punto, incluso su padre, Otto Hightower, le pregunta por qué “se destruye a sí misma”, haciendo referencia a sus manos.

Alicent Hightower se arranca los pellejos de los dedos en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Por lo que hemos podido ver en la serie, la joven suele tener esta manía cuando se encuentra en situaciones en las que está nerviosa, estresada, ansiosa o incluso incómoda.

A esto se le conoce como dermatofagia y, según el portal “Mundo Psicólogos”, y está relacionado con un trastorno. Dentro de las razones que mencionan están el control de impulsos, la ansiedad, las obsesiones, el estrés, nerviosismo o dolor emocional, lo cual coincide con lo mostrado en pantallas.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE ALICENT HIGHTOWER SE ARRANQUE LA PIEL DE LOS DEDOS?

Esta podría ser un recurso visual que han utilizado los realizadores de la serie para mostrar que Alicent Hightower no se encuentra del tanto cómoda por la situación. Si bien acepta acompañar al rey y, posteriormente, casarse con él, esto puede ser simplemente obedeciendo las órdenes de su padre.

En el futuro, la continuidad o ausencia de esta manía podría ser un indicador del desarrollo del personaje, si ha logrado superar su posición de nerviosismo y estrés ante situaciones en las que cree no estar en control.

