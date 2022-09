Las ocho temporadas de Game of Thrones fueron uno de los éxitos más importantes en la historia de HBO, por lo que la productora decidió dar luz verde a un spin-off basado en el universo del escritor estadounidense George R. R. Martin y su famosa serie de novelas.

La nueva producción tiene el mismo título del libro, “House of the Dragon”, que cuenta la historia de la familia Targaryen, cuando Daemon, Rhaenys y Rhaenyra compiten por heredar el trono del rey Viserys I.

Y, aunque la historia ha sido bien recibida por los fans pese a las críticas mixtas, recientemente se reveló que HBO se verá en la obligación de hacer cambios en los actores que integran el reparto de la serie.

“House of the Dragon” sigue la historia de la familia Targaryen (Foto: HBO Max)

CAMBIOS DE ACTORES EN “HOUSE OF THE DRAGON”

En el segundo episodio, que también estrenó la intro de la serie, la historia dio un salto en el tiempo de seis meses, pero no será el único cambio de fecha radical.

De acuerdo con el portal Comicbook, los actores que interpretan a Rhaenyra Targaryen, Allicent Hightower, Lena Velaryon y Laenor Velaryon serán reemplazados eventualmente en la trama.

Con esto, los personajes que cambian de actor serán:

Emma D’Arcy reemplazará a Milly Alcock en el papel de Rhaenyra durante el quinto episodio de la serie.

Emily Carey entrará por Olivia Cooke haciendo de Allicent .

. Nanna Blondell por Nova Fouellis-Mose interpretando a Laena.

John MacMillan releva a Theo Tate como Laenor Velaryon.

Hasta el segundo capítulo, titulado ‘The Rogue Prince’ (‘El príncipe Rebelde’), el rey Viserys I había nombrado su heredera a su hija Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), algo que no cayó bien a su hermano Daemon (Matt Smith), quien es desterrado. Sin embargo, seis meses después, Viserys anunció que volverá a casarse con la mejor amiga de la princesa, Allicent. Es decir, no puede más que esperarse nuevas intrigas en el seno de la familia real.

Emma D’Arcy reemplazará a Milly Alcock en el rol de Rhaenyra Targaryen.