El capítulo 2 de “House of the Dragon” tuvo su gran momento cuando se anunció que el rey Viserys I (Paddy Considine) tomaría como nueva esposa a la joven Alicent Hightower (Emily Carey). Esta decisión marca un momento bisagra en la historia de la serie de HBO Max, por sus consecuencias políticas dentro de la Casa Targaryen. Pero cómo es que se llegó a esta decisión. Aquí te contamos la explicación detrás de este matrimonio en la precuela de “Game of Thrones”.

Viserys ha sufrido una doble pérdida, pero el poder no descansa. Su esposa Aemma murió cuando daba a luz al príncipe Baelon, quien no soportó el incidente y falleció al día de nacido. De esta manera, el personaje de Considine se quedó solo.

Sin embargo, el recomendaron tomar, una vez, a una esposa para tener más herederos, ya que todavía se encontraba en la edad de hacerlo. Ahí fue cuando empezaron los juegos políticos en las sombras.

Rhaenys Targaryen y Laena fueron propuestas para que ocupen el lugar de esposa ante la muerte de Aemma. A pesar de las intenciones y estrategias, el rey Viserys I se decidió por Alicent Hightowe. “Cambia una de las ramas del espectáculo, si eso tiene sentido. Empuja las cosas en una dirección diferente. Y para mi personaje es, por supuesto, un giro masivo”, Carey sobre lo que pasó con su personaje de Alicent, en una entrevista con Entertainment Weekly.

El rey Viserys I anuncia su compromiso con Alicent Hightower en "House of the Dragon".

¿POR QUÉ RAZÓN EL REY VISERYS I SE CASÓ CON ALICENT HIGHTOWER EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

La principal explicación de que el rey Viserys I se case con Alicent Hightower es el plan de Otto Hightower, padre de la joven. Ante la muerte de su esposa y hijo, el considerado mano del rey hizo que su hija adolescente acompañara a Viserys durante los últimos seis meses.

De esta manera, se generó una relación de confianza y cercanía entre los que ahora son esposos. La presencia de Alicent hizo mucho bien al rey en momentos de oscuridad por la pérdida de dos personas importantes en su vida. Esa amistad, por supuesto, se mantuvo a escondidas de Rhaenyra (Milly Alcock).

Ahora, Alicent no solo será vista como una traidora ante los ojos de Rhaenyra, sino que pasará a ser la madrastra de quien hasta ahora era su gran amiga. Y el punto de quiebre será que también podría impedir las intenciones de su familia de que Rhaenyra se convierta en Princesa de Rocadragon.

Sin lugar a dudas, los nuevos herederos que traerá Alicent complicará los planes de la familia de Rhaenyra, en especial de sus padres. Además, será un gran aliciente para los deseos de la Casa Hightower de acercarse cada vez más al Trono de Hierro.

