No es un secreto que las ocho temporadas, de “Game of Thrones” convirtieron a la saga basada en la serie de novelas del estadounidense George R. R. Martin en una de las más populares en la historia de HBO, por lo que dieron luz verde al lanzamiento de un spin-off.

Fue así como se eligió a “House of the Dragon” como la nueva producción basada en el universo de GOT y que contará la historia de la familia Targaryen dos siglos antes de los eventos de la serie original con la lucha de Daemon, Rhaenys y Rhaenyra, los herederos al trono de hierro.

Al estar ambientada 200 años antes, la alineación de personajes ha cambiado, incluyendo a los actores. Por eso, conoce a las parejas de los integrantes del reparto de “House of the Dragon”.

PAREJAS DE LOS ACTORES DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Paddy Considine

Personaje: Rey Viserys I Targaryen

Pareja: Shelley Considine (casado desde 2002)

El actor que da vida al rey de los Siete Reinos está casado con Shelley Considine, quien ha participado en la comedia y falso documental “Le Donk & Scor-zay-zee”.

Paddy Considine y Shelley Considine son pareja desde 2014 (Foto: Studio FB / Captura YouTube)

Olivia Cooke

Personaje: Reina Alicent Hightower

Pareja: Jacob Ifan (desde 2021)

La actriz que interpreta a reina de los Siete Reinos y esposa de Viserys I se encuentra en su primer año de relación con Jacob Ifan, con quien inició un romance tras separarse del actor Ben Hardy.

Olivia Cooke es novia del tambien actor Jacob Ifan (Foto: PowerofOneCoin Film / Twitter)

Matt Smith

Personaje: Príncipe Daemon Targaryen

Pareja: Carolina Brady (2022)

Aunque pasó más de cinco años con Lily James, llegándose a rumorar que el entonces actor de “Dr. Who” llegaría al altar, ambos confirmarían su separación en 2019. Recientemente, rumores apuntan a que habría iniciado una relación con la empresaria Carolina Brady.

La actriz británica Lily James fue novia de Matt Smith por cinco años (Foto: Angela Weiss / AFP)

Ryan Corr

Personaje: Ser Harwin Strong

Pareja: Kyla Bartholomeusz (desde 2015)

El actor responsable del hijo mayor de lord Lyonel Strong mantiene una relación de más de siete años con la bailarina Kyla Bartholomeusz, famosa por sus aparaiciones en “The voice” y en videos musicales.

Ryan Corr y Kyla Bartholomeusz son pareja desde 2015 (Foto: Ryan Corr / Instagram)

Wil Johnson y Camilla Johnson