Matt Smith ha construido una exitosa carrera en el cine y, sobre todo, en la televisión. El actor británico ahora es uno de los protagonistas de “House of the Dragon”, la serie de HBO Max en la que interpreta a Daemon Targaryen. Sin embargo, la interpretación no siempre estuvo en sus planes.

Antes de formar parte de la precuela de “Game of Thrones”, Smith era conocido por su papel estelar en “Doctor Who” como el onceavo doctor.

Además, se incorporó al reparto de la galardonada serie “The Crown”, como la versión joven de Prince Philip, el esposo de la ahora difunta reina Isabel II.

Antes de interesarse en la actuación y en el teatro, gracias a la insistencia de su primo Leigh Killick, Matt Smith tenía otros sueños.

Príncipe Philip (Matt Smith) y Reina Isabel II (Claire Foy ) en "The Crown" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ MATT SMITH DEJÓ SU SUEÑO DE SER FUTBOLISTA?

Desde joven, el sueño de Matt Smith era ser jugador de fútbol, un deporte muy popular en Inglaterra. Probablemente, fue inspirado por su abuelo, quien había seguido esta carrera dentro del Club de Notts County.

El propio Matt Smith jugó para los equipos de Northampton Town, Nottingham Forest y Leicester City entre las edades de 11 y 16 años.

Sin embargo, una lesión en la espalda que resultó en espondilolisis le impidió continuar con su carrera como futbolista.

“Mi quinto lumbar se estaba volviendo delgado”, explicó a “Desert Island Discs”, un programa radial de la BBC en el 2018. “Era una molestia. Si seguía jugando se hubiera vuelto mucho más delgado y para cuando llegue a los 20, me hubieran tenido que poner una placa de metal”.

Esta habría sido una decisión difícil, pues en ese entonces era capitán del equipo de Leicester City y su futuro era prometedor. Para empeorar la situación, la Selección de Inglaterra estaba pensando en sumarlo a su Sub 16. De no haber padecido esta lesión y enfermedad, quizás lo veríamos en televisión, pero dentro de una cancha de fútbol.

“Fue muy difícil (la pérdida de mi identidad), porque yo era ‘Matt el futbolista’ y en la escuela era el futbolista y, de repente, no lo era”, confesó.

¿QUÉ ES LA ESPONDILOLISIS, LA ENFERMEDAD QUE PADECIÓ MATT SMITH?

De acuerdo con la organización “Kids Health”, la espondilolisis es la fractura de una vértebra, es decir, los pequeños huesos que conforman la columna.

Entre las recurrentes causas están el estrés o lesiones en dicha estructura, tal como sucedió con Matt Smith.

La espondilolisis suele ocasionar dolor en la zona afectada, por lo que se suele recomendar reposo y fisioterapia.