“House of the Dragon” no es el único spin-off que ha estado en desarrollo, aunque su enorme éxito ha ayudado a asegurar la producción de otras historias. Dentro de poco, la obra de George R.R. Martin tendrá su propio universo, algo así como Marvel, pero gracias a HBO.

Antes de que se estrenara “La casa del dragón”, ya se había hecho un episodio piloto de otra serie que tenía a Naomi Watts como protagonista. Se llamaba “Bloodmoon” y estaba ubicada durante la Edad de los Héroes. Sin embargo, el spin-off fue cancelado, pese a haberse gastado más de 30 millones de dólares solo en ese primer capítulo.

Lo cierto es que el autor de “Canción de Hielo y Fuego”, la serie de libros en la que se basa “Game of Thrones”, ha construido un mundo con una larga historia. “House of the Dragon” solo se basa en una pequeña parte de una de las obras de Martin.

Por ello, HBO tiene planeado diversos proyectos que podrían terminar viendo la luz o, en el peor de los casos, siendo cancelados.

¿CUÁLES SON LOS OTROS SPIN-OFFS DE “GAME OF THRONES” QUE ESTÁ EN DESARROLLO?

6. La secuela de la historia de Jon Snow

Al final de “Game of Thrones”, Jon Snow se vio forzado a asesinar a la mujer que amaba, lo que llevó a que fuera enviado más allá Muro como forma de castigo y para evitar represalias por parte de los Inmaculados.

En junio de 2022, HBO anunció que realizarán una secuela que tiene como punto central lo que pasó con el personaje de Kit Harrington luego de estos hechos. ¿Qué podría implicar esto para la serie? Esto quizás finalmente le dé sentido a la revelación que Jon Snow es el legítimo heredero al Trono de Hierro, algo que no pareció importar en la serie original.

Además, podríamos ver a otros personajes como Sansa siendo la reina del Norte y la aventura de Arya surcando los mares al oeste de Poniente. También podríamos ver más de Tormund Giantsbane, el amigo salvaje de Snow que lo podría acompañar en su aventura.

No obstante, esto no tendría base en los libros de Martin, por lo que dependerá de los guionistas de no arruinar más a los personajes, tal como hicieron con Daenerys al final de “Game of Thrones”.

En el último episodio de la temporada 8 de "Game of Thrones", Jon Snow asesina a Daenerys Targaryen (Foto: HBO)

5. Un spin-off animado de “Game of Thrones”

Una de los anuncios que más sorprendió fue la propuesta de HBO de hacer una versión animada de “Game of Thrones”. Esta se ha estado desarrollando desde enero de 2021 y tendría muchos más detalles sobre la historia de Poniente.

Es una buena alternativa considerando que reduce el costo de los elementos fantásticos que han tenido que ser realizados por CGI, además de aumentar las posibilidades visuales. Cabe mencionar que no será un programa destinado para niños, pues mantendrá el mismo tono que la serie original.

4. Cuentos de Dunk y Egg

“Cuentos de Dunk y Egg” es una serie de novelas de fantasía que George R.R. Martin publicó en el 2005. Siguen las aventuras de Dunk y Egg, ubicadas unos 90 años antes de los eventos de “Game of Thrones”.

Hasta el momento hay tres historias: “The Hedge Knigh”, “The Sworn Sword” y “The Mystery Knight”. Básicamente, cuenta la travesía de Dunk, un caballero que terminó convirtiéndose en Ser Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real. Todo esto durante el reinado de Aegon V Targaryen. En enero de 2021, se reportó que HBO realizaría una serie basada en esto.

Supuestamente, George R.R. Martin tiene planeado escribir entre 6 a 12 de estas novelas, aunque no sabemos si lo cumplirá, pues ya han pasado más de 10 años desde que los fanáticos esperan que publique “Vientos de Invierno”.

3. Las 9 travesías

Otro de los spin-off involucra a uno de los personajes que estamos conociendo en “House of the Dragon”: Corlys Velaryon. El señor de Driftmark, conocido como la “Serpiente Marina”, sería el protagonista de esta historia, pues lo acompañaremos en sus aventuras por el mar.

Aunque no se ha contado mucho sobre su pasado, gracias al libro “Fuego y Sangre”, sabemos que Corlys Velaryon tuvo increíbles viajes no solo por las costas de Poniente y Essos, sino que llegó a distantes lugares que no hemos visto en pantalla como Yi-Ti.

Bryan Heller, quien creó “Roma” de HBO, es parte del equipo creativo que está desarrollando este spin-off, aunque todo dependerá del éxito de “House of the Dragon”.

Corlys Velarion, interpretado por Steve Toussaint, es el responsable de la triqueza de su familia en "La casa del dragón" (Foto: HBO)

2. Lecho de Pulgas

Lecho de Pulgas es algo así como los barrios bajos de Desembarco del Rey, la capital de Poniente que empezó a crecer descontroladamente luego de la conquista de Aegon. En este distrito, se encuentran la mayoría de los burdeles y los bares de mala muerte.

Se le describe como una zona llena de pobreza y crimen, aunque muchos personajes conocidos nacieron allí, incluídos Gendry, el bastardo de Robert Baratheon, y Davos Seaworth.

Todavía no sabemos en qué se enfocará esta serie, además de su ubicación en la ficción, por lo que no sabemos si será una historia original o estará basada en algún pasaje de la obra de Martin, como el intento de Jaehaerys I Targaryen por reconstruir la ciudad y mejorar sus condiciones.

El lecho de pulgas en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

1. Los 10 mil barcos de Nymeria

La princesa Nymeria ha sido mencionada en diversos libros de George R.R. Martin y es, probablemente, uno de los mejores personajes femeninos de su universo. Luego de que los Rhoynar fueran destruidos por los Valyrios, Nymeria llevó a su gente a un nuevo continente donde encontrarían libertad y seguridad.

Se dice que lideró 10 mil barcos, los cuales viajaron por diversas costas como Naath, hasta que encallaron en Dorne. Para probar su lealtad a los dornienses, quemó todo su navío. Era una increíble guerrera y una mujer muy inteligente, además de ser quien inspira el nombre de la loba de Arya.

Amanda Segal, la guionista de “Person of Interest”, sería quien se encargará de escribir esta serie, aunque todavía no se confirma al resto del equipo creativo.