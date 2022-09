Los primeros episodios de “House of the Dragon” han incluido varios saltos temporales, a diferencia de “Game of Thrones”, que narraba su historia de manera lineal. Aunque esto no será algo común en las futuras entregas de la nueva serie de HBO Max se producen debido a una importante razón.

Los saltos en el tiempo en la ficción dirigida por Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes crecen en cada capítulo. ‘The Rogue Prince’, segundo episodio de la primera temporada, empezó seis meses después del estreno, es decir, no se mostró el duelo del rey Viserys I y la princesa Rhaenyra Targaryen por la muerte de Aemma Arryn.

Mientras que entre el segundo y tercer capítulo pasaron tres años. Por lo tanto, Viserys ya estaba casado con Alicent Hightower, con quien tenía un hijo de dos años y esperaba otro. Pero eso no es todo, se espera un salto temporal de 10 años aproximadamente a mitad de la primera temporada de “House of the Dragon”.

En ese momento, las actrices Milly Alcock y Emily Carey, que interpretar a Rhaenyra y Alicent, respectivamente, serán reemplazadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke, quienes darán vida a las versiones adultas de esos personajes.

Viserys cargando a su hijo Aegon en la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ HAY TANTOS SALTOS TEMPORALES EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

A pesar de que estos saltos en el tiempo pueden ser confusos, son necesarios porque, aunque la precuela de “Game of Thrones” se centra en la Danza de Dragones requiere el contexto previo la guerra civil entre los Targaryen por la sucesión del Trono de Hierro (Iron Throne).

La primera entrega de “House of the Dragon” debe explorar 30 años de historia antes del inicio de la Danza de los Dragones, es decir, desde el Gran Consejo de 101 AC hasta la muere de el rey Viserys I en 129 AC.

No obstante, a partir de ese momento, no se esperan saltos temporales significativos, ya que las batallas entre los partidos Targaryen Green y Black solo duran desde el 129 AC hasta el 131 AC.

Screen Rant sugiere que la primera temporada de “House of the Dragon” podría terminar con coronación por separado de Aegon y Rhaenyra como nuevos reyes de Westeros, por lo tanto, la siguiente entrega, empezaría con ambos bandos reclutando a las distintas casas del reino como aliados.