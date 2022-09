El pasado domingo 4 de septiembre se estrenó el tercer capítulo de “House of the Dragon”, la exitosa precuela de “Game of Thrones”. Así, en este episodio, descubrimos que Alicent Hightower tuvo un hijo con el rey Viserys I, al que llamaron Aegon. Además, ella estaba embarazada de su segundo bebé.

De esta manera, es posible que algunos espectadores se pregunten cuántos hijos tuvo el matrimonio en total. En ese sentido, hoy te explicamos los que nos narra la obra del escritor George R.R. Martin sobre la descendencia de esta pareja.

A continuación, conoce quiénes son los hijos de Alicent Hightower en “House of the Dragon”. Descubre, así, quiénes son los hermanos de Rhaenyra Targaryen en la serie de HBO Max.

Alicent Hightower conversando con Rhaenyra en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ALICENT HIGHTOWER?

1. Aegon II Targaryen

De acuerdo con el libro “Sangre y fuego”, el primer hijo de Alicent Hightower se llama Aegon II Targaryen y nació en el año 107 d.C. Esto también lo vimos en el tercer capítulo de la serie de televisión, donde se celebraba el segundo cumpleaños del niño y la sucesión de la princesa Rhaenyra Targaryen como heredera al trono se veía amenazada.

Él también fue el jinete del dragón llamado Sunfyre y su nombre se lo debe a Aegon “el Conquistador” (en inglés: “The Conqueror”), quien fue el primer Rey de los Siete Reinos en la historia de Poniente y fundador de la dinastía Targaryen.

Aegon II era visto por su abuelo Otto Hightower como una oportunidad de tener más poder. Con el tiempo, su reclamo al trono como primer hijo varón de Viserys I será un problema para Rhaenyra y Daemon Targaryen.

Aegon, el primogénito varón del rey Viserys I en el tercer capítulo de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Helaena Targaryen

Helaena Targaryen nació en el año 109 d.C. en Desembarco del Rey. Ella montaba el dragón Sueñafuego y se casó con su hermano mayor, Aegon II. Tal como muchos otros miembros de su familia, ellos avalaban el incesto.

Ambos tuvieron 3 hijos (Jaehaerys, Jaehaera y Maelor). Luego del asesinato del mayor de estos, fue el menor de sus descendientes quien heredó el trono de hierro.

Helaena Targaryen en brazos de la reina Alicent Hightower durante el adelanto del cuarto capítulo de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

3. Aemond Targaryen

Aemond Targaryen, era conocido como “Aemond el Tuerto” (en inglés: “Aemond One-Eye”), pues perdió un ojo en su juventud y llevaba un zafiro en su lugar. Al nacer, se dijo que era la mitad del tamaño de su hermano Aegon, pero doblemente feroz.

Era considerado uno de los mejores guerreros de todo el reino y fue el jinete del dragón Vhagar, la poderosa criatura que montaba Visenya Targaryen, esposa de Aegon “el Conquistador”. Tenía 19 años cuando su padre murió.

4. Daeron Targaryen

Finalmente, Daeron fue el cuarto y último hijo de Alicent. Nació en el año 115 d.C., era apodado “el Osado” y fue el jinete del dragón Tessarion. Al crecer bajo la sombra de sus hermanos, se acostumbró a seguir ordenes antes que darlas.

Durante los sucesos de la Danza de los Dragones, se lo consideró como una amenaza para Rhaenyra, al convertirse en heredero. Su muerte fue todo un misterio, ya que su cuerpo nunca fue recuperado. Por esta razón, muchos impostores se hicieron pasar por él tras su fallecimiento.

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

Puedes disfrutar de la serie “House of the Dragon” (titulada “La casa del dragón”, en español) a través de HBO Max. Desde el 21 de agosto del 2022, la producción está disponible a nivel internacional en dicha plataforma de streaming. Los capítulos se estrenan cada domingo a las 8:00 p.m. (hora de México y Perú).