Cada semana, “House of the Dragon” conquista a la audiencia no solo con una interesante trama, sino que da a conocer más dragones de lo que solía aparecer en “Game of Thrones”.

En el episodio 6, ocurrió un salto de tiempo de unos 10 años aproximadamente, por lo que pudimos ver a algunos personajes como Rhaenyra Targaryen en sus versiones adultas.

Luego de ver a Laenor Velaryon siendo interpretado por John Macmillan, también presentaron a su hermana Laena de adulta, junto a un nuevo dragón que tiene una historia muy interesante.

¿CÓMO ES VHAGAR, EL DRAGÓN DE LAENA VELARYON EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Vhagar es un dragón hembra que Laena Velaryon aparece montando en el episodio 6 de “House of the Dragon”. Durante la época de la serie, era el dragón más grande y más antiguo de la familia Targaryen. Fue nombrada en honor a uno de los dioses valyrios.

En los libros de George R.R. Martin no se menciona se menciona mucho acerca del color específico de Vhagar, pero sabemos que es de una tonalidad bronce oscura con parte de verde.

DATOS DEL DRAGÓN VHAGAR

Sexo: hembra

hembra Jinetes: Visenya Targaryen, Baelon Targaryen, Laena Velaryon y Aemond Targaryen

Visenya Targaryen, Baelon Targaryen, Laena Velaryon y Aemond Targaryen Fecha de nacimiento: 52 a.C.

52 a.C. Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Escamas: Bronce y verde azulado

Vhagar en el episodio 6 de "House of the Dragon" cuando ayuda a Laena en sus últimos momentos (Foto: HBO)

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS JINETES DE VHAGAR?

Vhagar fue uno de los dragones que Aegon el Conquistador usó en la toma de Poniente, pues fue montado por su primera esposa Visenya. Peleó en la batalla del Campo de Fuego y la reina lo utilizó para conseguir que Sharra Arryn les jurara lealtad.

Después de la muerte de Visenya, Vhagar no fue montado por 20 años. Finalmente, Baelon Targaryen, el padre de Viserys, lo reclamó como suyo y luchó con él en la Cuarta Guerra Dorniense.

Tras el fallecimiento de Baelon, Laena Velaryon fue quien montó a esta majestuosa bestia.

¿CÓMO MUERE VHAGAR?

El último jinete de Vhagar fue Aemond Targaryen, el hijo de Alicent Hightower y Viserys Targaryen. El joven reclamó al dragón durante el funeral de Laena Velaryon, lo que despertó un enfrentamiento contra Jacaerys y Lucerys Velaryon.

No obstante, el príncipe tuerto ya había logrado montarlo y se mantuvo su dragón por muchos años.

Durante la Danza de Dragones, Vhagar, por indicaciones de Aemond, luchó en contra de Caraxes y Daemon Targaryen. Aunque el dragón hembra superaba al macho por casi el doble, ambos terminaron perdiendo la vida.