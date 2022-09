El pasado domingo 18 de septiembre se estrenó el quinto capítulo de la serie “House of the Dragon”. Este, más allá de sus grandes revelaciones, supuso la última vez que veíamos a cuatro talentosos actores en la precuela de “Game of Thrones”, pues el sexto episodio dará un importante salto en el tiempo de 10 años.

De esta manera, además de nuevos intérpretes para personajes claves en la trama, la producción contará con otros artistas que le darán vida a los hijos de Alicent Hightower, Rhaenyra Targaryen y Laena Velaryon en la ficción.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce cuáles son los personajes que cambian de actores en “House of the Dragon” desde el capítulo 6, por el salto temporal de 10 años. Además, descubre a los nuevos ingresos de la serie de HBO Max.

¿QUÉ PERSONAJES SERÁN INTERPRETADOS POR OTROS ACTORES EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

1. Rhaenyra Targaryen

El personaje de la actriz Milly Alcock, la princesa Rhaenyra Targaryen, será interpretado a partir del sexto capítulo por Emma D’Arcy. Sin dudas, una de las despedidas más notorias de la producción.

Emma D’Arcy reemplaza a Milly Alcock como la princesa Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Alicent Hightower

Emily Carey, la actriz que interpretaba a la reina Alicent Hightower, también se despide de la serie. La versión adulta de su personaje estará a cargo de su colega Olivia Cooke.

El personaje de Emily Carey, la reina Alicent Hightower, será interpretado por Olivia Cooke como adulta (Foto: HBO)

3. Laenor Velaryon

Laenor Velaryon, el esposo de Rhaenyra Targaryen, estuvo interpretado en su versión de niño por Matthew Carver, mientras que su versión de joven estuvo a cargo de Theo Nate. Como adulto, será el actor John MacMillan quien le de vida al personaje desde el sexto capítulo.

John MacMillan reemplaza a Theo Nate como Laenor Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

4. Laena Velaryon

En total, tres actrices han sido las encargadas de darle vida a Laena Velaryon: Nova Foueillis-Mosé, de niña; Savannah Steyn, en su versión joven; y Nanna Blondell, como su versión adulta definitiva.

Nanna Blondell reemplaza a Savannah Steyn como Laena Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS INGRESOS A LA SERIE?

1. Aegon II Targaryen

Aegon II Targaryen es el primer hijo del rey Viserys I y Alicent Hightower. Será interpretado desde el sexto capítulo por Ty Tennant, el hijo del famoso actor David Tennant. Vale precisar que su versión pequeña fue representada por los gemelos Jake y Rory Heard. Sin embargo, en un futuro, su versión adulta estará a cargo de Tom Glynn-Carney.

Ty Tennant como Aegon II Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Helaena Targaryen

Es la segunda hija de Viserys I y Alicent Hightower. Como adolescente, es representada por la actriz Evie Allen. Más adelante, su versión adulta será interpretada por Phia Saban.

Alicent Hightower cargando a su hija Helaena Targaryen en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

3. Aemond Targaryen

Aemond Targaryen es el tercer hijo de Alicent Hightower. Su versión más joven está a cargo de Leo Ashton, durante el capítulo 6. En el futuro, el actor Ewan Mitchell será su versión adulta.

Leo Ashton como Aemond Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

4. Jacaerys Velaryon

Es el primer hijo de Rhaenyra. Es interpretado por Leo Hart en su versión más joven. Sin embargo, será el actor Harry Collett quien lo interprete como adulto.

Leo Hart como Jacaerys Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

5. Lucerys Velaryon

Otro de los hijos de Rhaenyra. Harvey Sadler será el actor que lo interprete de niño en el capítulo 6 de la serie.

Harvey Sadler como Lucerys Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

6. Joffrey Velaryon

Es el hijo menor de Rhaenyra. Durante los avances del capítulo 6 de “House of the Dragon”, se lo ve como un bebé siendo sostenido por su madre.

El bebé Joffrey Velaryon hace su aparición en el sexto capítulo de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

6. Baela Targaryen

Es la hija de Daemon Targaryen y Laena Velaryon. Shani Smethurst es la actriz que la interpreta de niña. Tras otro salto temporal, será Bethany Antonia quien encarne al personaje como adulta.

Shani Smethurst como Baela Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

7. Rhaena Targaryen

Ella es la hermana de Baela y es interpretada en su versión más joven por Eva Ossei-Gerning. Con el pasar del tiempo, será Phoebe Campbell la que le de vida al personaje en su adultez.