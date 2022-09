En el universo creado por George R.R. Martin, no puedes encariñarte con ningún personaje, pues nadie está a salvo. Siguiendo esa misma línea, “House of the Dragon” también será implacable al momento de decidir el destino de figuras inocentes o perversas. Una de las historias más trágicas, será la de Helaena Targaryen, la hija de Alicent Hightower.

Una de las escenas más desgarradoras de “Game of Thrones” fue la infame Boda Roja en la que asesinaron gran parte de los Stark, incluyendo a la esposa embarazada de Robert. En ese entonces, pudimos ver cómo Catelyn Stark trató de salvar a su familia, pero terminó siendo inútil y ella fue degollada.

En la precuela de la serie, al enfocarse en un periodo de guerra civil conocido como la Danza de Dragones, también veremos innumerables pérdidas. En ocasiones, estas muertes cambian las personalidades de los personajes e, incluso, tocan los corazones de la audiencia.

En “House of the Dragon”, la versión joven de Helaena Targaryen es interpretada por Evie Allen y es la primera que veremos en los próximos episodios. Posteriormente, Phia Saban interpretará a Haelaena como adulta. Esta última actriz es conocida por interpretar a Aelfwynn en la serie “The Last Kingdom”.

A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre el personaje al que todavía hemos visto como una bebé. ALERTA SPOILERS.

¿QUIÉN ES HELAENA TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Helaena Targaryen fue la segunda hija del rey Viserys Targaryen y Alicent Hightower. Se dice que en su juventud, no tenía la misma belleza que el resto de mujeres Targaryen, pero siempre fue una joven alegre y amable.

A los 12 años, se convirtió en la jinete de dragón de Dreamfyre, la bestia que había pertenecido a Rhaena Targaryen.

Como es costumbre en su familia, fue casada con uno de sus hermanos y luego se convirtió en la reina consorte de Poniente.

DATOS PERSONALES DE HELAENA TARGARYEN

Fecha de nacimiento: 109 d.C.

109 d.C. Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Título: Princesa, Reina Consorte

Princesa, Reina Consorte Filiación: Casa Targaryen

Casa Targaryen Padres: Viserys I Targaryen y Alicent Hightower

Viserys I Targaryen y Alicent Hightower Hermanos: Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen y Daeron Targaryen

Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen y Daeron Targaryen Esposa: Helaena Targaryen

Helaena Targaryen Hijos: Jaehaerys Targaryen, Jaehaera Targaryen y Maelor Targaryen

Jaehaerys Targaryen, Jaehaera Targaryen y Maelor Targaryen Dragón: Dreamfyre

Dreamfyre Facción: Los Verdes

Alicent Hightower cargando a su hija Helaena Targaryen en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CON QUIÉN SE CASÓ HELAENA TARGARYEN?

Helaena fue casada con su hermano Aegon II, quien solo era dos años mayor que ella. Dio a luz a tres hijos (Jaehaerys, Jaehaera y Maelor), pero esto pareció no ser suficiente para el príncipe.

Aegon solía asistir a burdeles y casas de placer en Desembarco del Rey, por lo que se rumorea que concibió varios hijos ilegítimos.

Sin embargo, esto no evitaba que fuera celada por su esposo. Durante un banquete, su sobrino Jacaerys Velaryon la invitó a bailar y esta oferta fue tomada de mala gana por Aegon II.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ HELAENA TARGARYEN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al ser la hermana y esposa de Aegon II, Helaena Targaryen será parte de los Verdes, el grupo de nobles que apoyaban el derecho del hijo de Viserys de ascender al Trono de Hierro, en lugar de Rhaenyra Targaryen.

Después de la muerte de su padre, el Concilio Verde decidió que Aegon II sería coronado rey, por lo que Helaena se volverá reina. Lamentablemente, ella sería una de las grandes víctimas colaterales de esta guerra civil iniciada por la ambición al poder.

¿POR QUÉ HELAENA TARGARYEN SE VOLVIÓ LOCA?

Helaena acostumbraba ir a la recámara de su madre Alicent Hightower, junto con sus tres hijos, para despedirse de ella antes de acostarlos. Daemon Targaryen contrató a dos asesinos llamados Sangre y Queso, quienes tenían conocimiento de esta rutina. Por ello, se escondieron en la habitación de la Reina Madre, la amordazaron y esperaron la llegada de Helaena Targaryen.

La tomaron y a sus pequeños hijos cautivos, además de obligarla a elegir cuál de sus pequeños moriría. Helaena se ofreció a sí misma, pero los asesinos amenazaron con matar a los tres de lo contrario.

Al final, la Reina Consorte eligió al más pequeño, Maelor, pues todavía no tenía entendimiento de lo que estaba sucediendo. En su lugar, Sangre y Queso le cortaron la cabeza al mayor, Jaehaerys, para luego escapar.

Luego del asesinato de su hijo, Helaena se sumió en una profunda depresión y una eventual locura. No comía, no se bañaba y no salía de su habitación. Además, no podía ver a su hijo Maelor, luego de haber elegido su muerte.

¿CÓMO MUERE HELAENA TARGARYEN?

Cuando Rhaenyra toma Desembarco del Rey y la Fortaleza Roja, Helaena fue una de las personas tomadas como rehén. Una noche, cuando la joven tenía tan solo 21 años, saltó de la ventana de su habitación y se suicidó.

Existen muchos rumores acerca de la causa de su suicidio. Algunos se lo atribuyen a Rhaenyra, quien supuestamente habría vendido a las reina usurpadoras a un prostíbulo, aunque esto nunca fue confirmado.

Otras personas piensan que lo hizo luego de enterarse por Mysaria de la muerte de su hijo Maelor, mientras que también se considera pudo haber sido tras ver los cuerpos de Thoron True y Denys Woodwright colgados.

Sin embargo, el pueblo de Desembarco del Rey se enteró del hecho, aunque fueron informados que había sido asesinada por Rhaenyra. Por ello, una turba enojada se formó en la capital, exigiendo justicia para la amada Helaena y sus difuntos hijos.