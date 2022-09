Hasta el momento, se han estrenado cuatro impactantes episodios de “House of the Dragon”. En el tercero, pudimos conocer al pequeño Aegon II e, incluso, el título del capítulo hacía referencia a él. Por ahora, no ha tenido mucha participación en la serie de HBO Max, pero pronto adquirirá mayor protagonismo.

La precuela de “Game of Thrones” se ubica 172 años antes del nacimiento de Daenerys y muestra uno de los momentos históricos más importantes para la Casa Targaryen: la Danza de Dragones, una terrible guerra civil.

En esta serie, dos bandos dentro de la propia familia se enfrentarán por el Trono de Hierro y, para decir verdad, nadie gana en una guerra, pues las pérdidas son incalculables. Por el momento, solo hemos visto los primeros conflictos que darán comienzo a este sangriento suceso.

En “House of the Dragon”, la versión adulta de Aegon II Targaryen es interpretado por Tom Glynn-Carney. Mientras tanto, el actor que hace de su versión joven es Ty Tennant.

El primer intérprete es conocido por su papel secundario en la película “Dunkirk” de Christopher Nolan. Además participó en la cinta biográfica de la vida de J.R.R. Tolkien.

¿QUIÉN ES AEGON II TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Aegon II Targaryen es hijo del rey Viserys con Alicent Hightower, el primer varón que sobrevivió luego de varios intentos fallidos con su primera esposa, Aemma Arryn.

Sin embargo, su media hermana mayor, Rhaenyra Targaryen, fue nombrada la heredera. Esto iba en contra de las costumbres de la época, pero el rey mantuvo su posición de mantener a su primogénita como su sucesora.

Mientras tanto, una facción de poderosos señores de Poniente apoyaba el derecho de Aegon de ascender al trono, pues era el primer hijo hombre. Por ello, se desencadenó una sangrienta disputa entre ambas posiciones. ALERTA DE SPOILERS.

DATOS PERSONALES DE AEGON II TARGARYEN

Nombre completo: Aegon Targaryen, el Segundo de su nombre

Aegon Targaryen, el Segundo de su nombre Fecha de nacimiento: 107 d.C.

107 d.C. Fecha de defunción: 131 d.C.

131 d.C. Títulos: Rey de los Ándalos y los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos

Rey de los Ándalos y los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos Alias: Aegon el Mayor, Aegon el Usurpador

Aegon el Mayor, Aegon el Usurpador Filiación: Casa Targaryen

Casa Targaryen Padres: Viserys I Targaryen y Alicent Hightower

Viserys I Targaryen y Alicent Hightower Hermanos: Helaena Targaryen, Aemond Targaryen y Daeron Targaryen

Helaena Targaryen, Aemond Targaryen y Daeron Targaryen Esposa: Helaena Targaryen

Helaena Targaryen Hijos: Jaehaerys Targaryen, Jaehaera Targaryen y Maelor Targaryen

Jaehaerys Targaryen, Jaehaera Targaryen y Maelor Targaryen Dragón: Sunfyre

Sunfyre Facción: Los Verdes

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE AEGON II CON SU HERMANA RHAENYRA?

Después del nacimiento de Aegon, el nombramiento de Rhaenyra como heredera al Trono de Hierro empezó a ser cuestionado. En los libros, quien está detrás de los intentos por hacer a Aegon rey es su propia madre, Alicent Hightower. Sin embargo, en la serie “House of the Dragon”, la persona con ambición es Otto Hightower, pues incluso propuso casar al infante con su hermana mayor.

Debido a que Aegon ponía en riesgo el ascenso de Rhaenyra, los medios hermanos nunca se llevaron bien. Además, también tuvo una relación distante con su tío, Daemon Targaryen.

En diversos eventos en la corte, se pudo notar la marcada distancia entre Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen, por lo que los bandos que apoyaban a cada una empezaron a ser llamados los Verdes y los Negros respectivamente.

Debido a la diferencia de edad, Aegon también era contemporáneo con los hijos de Rhaenyra. Él y su hermano Aemond nunca se llevaron bien con sus sobrinos Velaryon, además que estaban convencidos que eran los hijos ilegítimos de un amorío con Harwin Strong. El rey Viserys insistió en que ambos grupos se críen juntos para solventar la enemistad, aunque esto solo hizo que la situación empeorara.

¿CON QUIÉN SE CASÓ AEGON II TARGARYEN?

Como es costumbre de la familia, Aegon II fue casado con su hermana Helaena, quien solo era dos años menor que él. Ella dio a luz a tres hijos (Jaehaerys, Jaehaera y Maelor), pero esto pareció no ser suficiente para el príncipe.

Aegon solía asistir a burdeles y casas de placer en Desembarco del Rey, por lo que se rumorea que concibió varios hijos ilegítimos.

Sin embargo, era muy protector de su esposa y, en una ocasión casi se enfrenta a su sobrino Jacaerys Velaryon, luego de que este invitara a Helaena a bailar.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ AEGON II TARGARYEN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Eventualmente, Viserys muere mientras que Rhaenyra se encuentra lejos en Rocadragón y no llega a enterarse hasta tiempo después.

El Concilio Verde se reunió y acordaron coronar a Aegon II como el legítimo rey de Poniente, ignorando los deseos que Viserys dejó en su testimonio. De acuerdo con el libro “Fuego y Sangre”, Aegon no estuvo de acuerdo, en un principio, en quitarle la corona a su hermana. No obstante, Sir Criston Cole lo convenció que si Rhaenyra ascendía al poder, iba a asesinarlo a él, a sus hermanos y a sus hijos.

Aegon II es coronado, lo que inicia la guerra civil llamada la Danza de Dragones, en donde se enfrentaron el bando de los Verdes y los Negros.

Los Verdes tenían como aliados principales a los Lannister, los Hightower, los Baratheon y de figuras como Sir Criston Cole y Larys Strong. Mientras tanto, Rhaenyra tenía el apoyo de Daemon, los Velaryon, los señores de la tierra de los Ríos, los Stark y los Arryn.

¿CÓMO MUERE AEGON II?

A pesar de la muerte de Rhaenyra, sus aliados siguieron marchando en contra de Aegon, pues lo consideraban un usurpador. Corlys Velaryon, quien había cambiado de lealtades, le aconsejó que se rindiera y se uniera a la Guardia de la Noche, pero se negó. En su lugar, envió la oreja de su sobrino Aegon III, el único hijo sobreviviente de Rhaenyra, como advertencia.

Esa noche, Aegon II Targaryen fue encontrado envenenado en su habitación luego de haber consumido su habitual botella de vino. Se sospecha que fueron Larys Strong, Sir Perkin y Sir Gyles, quienes conspiraron para asesinar al rey usurpador.