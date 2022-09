El pasado domingo 11 de septiembre se estrenó el cuarto capítulo de “House of the Dragon”. De esta manera, fuimos testigos de sucesos que marcaron un antes y un después en la vida de Rhaenyra Targaryen. Además, nos sorprendimos con la inesperada, pero deseada por muchos, destitución de Otto Hightower como Mano del Rey Viserys I.

En el referido episodio, durante una conversación del gobernante con su hija, él se da cuenta de las verdaderas intenciones del que creía su consejero más leal. Así, se percata de que su acercamiento con Alicent Hightower fue un plan orquestado por el padre de esta para hacerla reina, aprovechando su vulnerabilidad luego de la muerte de Aemma.

Tras este suceso, muchos se preguntan quién podría ser el sucesor de Otto Hightower. Por fortuna, la obra de George R. R. Martin ya nos revela el nombre de esta persona. Por ello, a continuación, conoce quién será la nueva Mano del Rey Viserys I en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

¿QUIÉNES PODRÍAN SER LA NUEVA MANO DEL REY VISERYS I?

El cargo de Mano del Rey es un título que se ha otorgado desde la época de Aegon, quien nombró a su medio hermano Orys Baratheon como el principal apoyo durante su mandato.

Desde su designación, este se considera el consejero jefe del Rey de los Siete Reinos y ejecutor de sus órdenes en el reino. Entre sus funciones, destacan la de liderar el ejército, redactar leyes, dispensar justicia y manejar el día día del gobierno.

En ese sentido, es una persona que goza de la confianza del gobernante. Por eso, los integrantes del Consejo Privado del Rey suponen una gran alternativa para ocupar el lugar de Hightower. Tal como recoge Sensacine, estos son sus miembros:

Gran maestre: Mellos

Mellos Maestro de la moneda: Lyman Beesbury

Lyman Beesbury Maestro de las leyes: Lyonel Strong

Lyonel Strong Maestro de los navíos: Tyland Lannister

Tyland Lannister Maestro de los confesores: Larys Strong

Larys Strong Comandante de la guardia real: Harrold Westerling

Otto Hightower fue destituido como Mano del Rey Viserys I (Foto: HBO)

¿QUIÉN SERÁ LA NUEVA MANO DEL REY VISERYS I?

De acuerdo con “Fuego y sangre”, quien tomará el puesto de Mano del Rey será Lyonel Strong, cabeza de la Casa Strong y Señor de Harrenhal. Al nombrarlo como sucesor de Otto Hightower, en 109 d.C., Viserys I dijo: “Esta Mano no me hostigará”.

En la serie de HBO, el personaje es interpretado por el actor Gavin Spokes y ya ha hecho su aparición en anteriores episodios de la producción. De esta manera, se ha caracterizado por sus opiniones en beneficio de la Corona.

El actor Gavin Spokes interpreta a Lyonel Strong en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Lord Lyonel Strong tiene dos hijos, Ser Harwin y Larys, y dos hijas. De acuerdo con la obra de George R. R. Martin, es un hombre con reputación de buen luchador y muy culto, sobre todo acerca de las leyes de los Siete Reinos. Este conocimiento exhaustivo y avanzado se debe a que estudió en la Ciudadela, adquiriendo seis eslabones.

Antes de ser nombrado Mano del Rey, era Consejero de Edictos de Viserys I Targaryen desde 105 d.C.

Si no hay ninguna drástica modificación en la adaptación de HBO, veremos al personaje con su nuevo cargo en el quinto episodio de “House of the Dragon”.