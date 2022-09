En “Game of Thrones”, las familias más honorables eran los Stark, los Arryn y los Tully. Sin embargo, si la Casa Strong hubiera sobrevivido 200 años más, probablemente hubiera estado listada. En “House of the Dragon”, el primero que conocemos es a la cabeza de la familia, Lyonel Strong.

En un mundo lleno de personas ambiciosas y traicioneras, encontrar a personajes como Ned Stark es muy raro. Sin embargo, en la precuela de HBO, al parecer, habrá algunos como él. Uno de ellos es Harrold Westerling, el Lord Comandante de la Guardia Real, y Lyonel Strong.

Hasta el momento, ya se han estrenado cuatro episodios, por lo que hemos podido ver pequeñas apariciones de este interesante personaje.

En “House of the Dragon”, Lyonel Strong es interpretado por Gavin Spokes, un actor inglés que ha participado en otras series como “Man Down” y películas como “Made of Honour”.

A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre su papel. ALERTA DE SPOILERS.

¿QUIÉN ES LYONEL STRONG DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Lyonel Strong es el señor de Harrenhal y la cabeza de la Casa Strong. Durante el reinado de Viserys I, fue parte del Consejo Privado como Maestro de Leyes.

Es padre de Harwin Strong, conocido como el hombre más fuerte de Poniente en su momento, y Larys Strong, llamado “El Patizambo”.

DATOS PERSONALES DE LYONEL STRONG

Afiliación: Casa Strong

Casa Strong Título: Señor de Harrenhal, Maestro de Leyes y Mano del Rey

Señor de Harrenhal, Maestro de Leyes y Mano del Rey Fecha de nacimiento: 78 d.C.

78 d.C. Fecha de defunción: 120 d.C.

120 d.C. Religión: Fe de los Siete

Fe de los Siete Hijos: Harwin, Lyonel Strong y dos hijas

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE LYONEL STRONG

En los libros de George R.R. Martin, Lyonel Strong es descrito como un hombre grande que tenía fama de luchador. Sin embargo, en la serie “House of the Dragon”, tiene una apariencia menos intimidante.

Era una persona que hablaba en forma medida, era extremadamente instruido e inteligente. En su juventud, ganó seis eslabones de las cadenas de un Maestre mientras estudió en la Ciudadela.

Como hemos podido ver en los episodios hasta ahora, no es alguien egoísta, a diferencia de otros miembros del Consejo Privado, y le da opiniones objetivas al rey Viserys I Targaryen.

Lyonel Strong dando consejos al rey Viserys en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ ROL TENDRÁ LYONEL STRONG EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al final del episodio 4 de “House of the Dragon”, Viserys despide a Otto Hightower de su puesto como Mano del Rey luego de que se diera cuenta a cuánto asciende su ambición. Además, su hija Rhaenyra se lo solicitó.

Si se siguen los hechos de la obra original, será Lyonel Strong quien ocupe este puesto en su reemplazo. Es probable que suceda, pues han mostrado, poco a poco, que el señor de Harrenhal había dado buenos consejos como la elección de esposa para el rey. En lugar de recomendar a alguno de sus hijos como esposo de la princesa, expresó lo que sería mejor para el reino: Laenor Velaryon.

En los futuros episodios, será la nueva Mano del Rey que ayudará a Viserys a resolver diversas situaciones.

¿CÓMO MUERE LYONEL STRONG?

Lamentablemente, el paso de Lyonel Strong por “House of the Dragon” no es muy largo. Después de que su hijo Harwin sea separado de Rhaenyra Targaryen y enviado de vuelta a Harrenhal, su padre decidió acompañarlo.

Mientras dormían en una de las torres del castillo, se inició un incendio que cobró la vida de ambos. Las causas no son claras, pues los rumores se lo atribuyen a diferentes figuras.

Un origen podría ser la maldición de Harrenhal; otros piensan que fue obra de Daemon, para poder conquistar a Rhaenyra; otros piensan que fue Larys Strong, para poder heredar sus tierras; algunos rumorean que fue Corlys Velaryon, como venganza por haber hecho “cuernudo” a su hijo; mientras que otros se lo atribuyen al rey Viserys, para eliminar al hombre que le trajo deshonor a su casa.