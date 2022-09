Los fanáticos de “Game of Thrones” saben que este universo está plagado de personas ambiciosas, juegos de poder y traiciones. Por supuesto, “House of the Dragon” no será la diferencia, aunque siempre hay algunos personajes que demuestran ser diferentes y más puros. Uno de ellos es Harrold Westerling, el protector de Viserys y Rhaenyra Targaryen.

En la serie original, algunos personajes que demostraron ser buenos, sin ambiciones y moralmente rectos fueron Ned Stark y Jon Snow. Al estar en un mundo tan corrompido, tener estas características puede ocasionar que el final llegue antes de lo previsto, como lo pudimos ver con la cabeza de Winterfell, cuando se quedó sin una al final de la primera temporada.

En “House of the Dragon”, Harrold Westerling es interpretado por Graham McTavish, un actor escocés a quien recordarán por su papel de Dougal MacKenzie en la serie “Outlander”.

El intérprete no es nuevo en las producciones de fantasía pues fue Sigismund Dijkstra en “The Witcher” y también Dwalin en las películas de “The Hobbit”. Aunque son solo algunos ejemplos de su larga carrera en el cine y la televisión.

Graham McTavish, el actor de "House of the Dragon", en sus papeles de Dougal MacKenzie y Dwalin (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES HARROLD WESTERLING DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

En los primeros episodios de “House of the Dragon”, hemos podido ver un poco del personaje de Harrold Westerling. Sabemos que no solo es miembro de la Guardia Real, sino que también es su Comandante.

Al haber juramentado, renunció a sus títulos y a cualquier afiliación con la Casa Westerling, pues su lealtad es al trono.

Se presume que estuvo al servicio del rey Jaehaerys y, luego de su muerte, protegió al rey Viserys y su familia. No se conoce mucho más por los libros. Sin embargo, en la serie, lo hemos visto particularmente asignado a proteger a Rhaenyra Targaryen, la princesa del reino.

DATOS PERSONALES DE HARROLD WESTERLING

Título: Lord Comandante de la Guardia Real

Lord Comandante de la Guardia Real Fecha de nacimiento: desconocida

desconocida Fecha de defunción: 112 d.C.

112 d.C. Filiación: Casa Westerling, Casa Targaryen

Casa Westerling, Casa Targaryen Sucesor: Criston Cole

¿CÓMO ES LA APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE HARROLD WESTERLING?

Por lo que hemos podido ver en “House of the Dragon”, Harrold Westerling es un hombre de edad avanzada, pues ha sido uno de los miembros más antiguos de la Guardia Real. No tiene cabello, pero sí utiliza una gran barba. Suele llevar la armadura plateada característica de la agrupación, al igual que la capa blanca.

Con respecto a su personalidad, parece ser una persona de honor, que se toma en serio sus juramentos y que le es completamente leal a la corona. En una escena del primer episodio, Ser Harrold se enoja cuando ve a Daemon Targaryen sentado en el Trono de Hierro, pues considera esto una gran ofensa al rey.

Harrold Westerling y Rhaenyra Targaryen en el primer episodio de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

“En un mundo de víboras, el cual es el mundo de ‘Game of thrones’ o ‘House of the dragon’, él (Harrold) es una flecha recta. Él es el centro moral de la historia. No es corrupto, no es particularmente ambicioso, en la misma forma que otros personajes sí pueden serlo. Él no tiene una agenda. Él representa algo bastante puro en un mundo donde encontrar algo así es difícil”, explicó McTavish en una entrevista con “South China Morning Post”.

¿QUÉ PAPEL JUGARÁ HARROLD WESTERLING EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Si es que la serie “House of the dragon” se mantiene fiel a la obra original de George R.R. Martin, lamentablemente, no veremos mucho de Harrold Westerling, pues fallece en el año 112 d.C.

Probablemente, todavía tengamos uno o dos episodios más para disfrutar de este personaje. Dado que el actor lo describió como alguien “muy discreto y confiable”, es probable que sea testigo de varios hechos relacionados a la corona, como posibles amoríos que podría tener la princesa Rhaenyra.

Sin embargo, llegada su muerte, su reemplazo como Lord Comandante de la Guardia Real será el joven Ser Criston Cole.

¿QUÉ ES LA GUARDIA REAL?

También conocida como “Las espadas blancas” o “Las capas blancas”, consiste en un grupo de caballeros de alto renombre y lealtad que se encargan de proteger a la familia real de Poniente.

En la serie de “Game of Thrones”, parecía ser una institución corrompida, ya que albergaba a malos integrantes como Meryn Trant, quien no dudaba en torturar a Sansa Stark y abusar de jóvenes.

Sin embargo, en su momento, tuvo a los mejores guerreros del reino, quienes cumplían en proteger a la corona. Por ello, debían juramentar votos similares a los de un sacerdote: no casarse, tener hijos, mantener títulos o tierras.

“Los eligen desde niños, no se les permite casarse, no pueden tener relaciones, no tienen dinero, renuncian a todas sus tierras y propiedades. Simplemente están enfocados en cuidar, en este caso, a la princesa y al rey”, explicó McTavish sobre la Guardia Real.