Si hay que utilizar una palabra para describir el más reciente episodio de “House of the Dragon”, podríamos decir que fue acalorado. En esta ocasión, la serie de HBO Max subió el tono, recordando uno de los aspectos que más seducen a los fanáticos de “Game of Thrones”.

ALERTA DE SPOILERS. El cuarto capítulo, titulado “El rey del Mar Angosto”, inicia tan solo unos meses después de la victoria de Daemon contra Craghas Drahar y el juramento de Viserys a Rhaenyra acerca de mantenerla como su heredera.

En el episodio anterior, se concentraron en mostrarnos los conflictos emocionales de varios personajes, sobre todo el rey y la princesa. Además, tuvo su cuota de acción con la batalla de los Peldaños de Piedra.

Ahora que Rhaenyra debe encontrar a quien será su nuevo esposo, el ritmo y contenido de la serie ha cambiado vertiginosamente.

A continuación, haremos una recapitulación de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el capítulo estrenado este domingo 11 de septiembre.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Daemon regresa a Desembarco del Rey

El episodio 4 de “House of the Dragon” inicia con Rhaenyra escuchando las propuestas de múltiples señores y herederos de grandes casas que buscan su mano en matrimonio. Sin embargo, la princesa llega a aburrirse de la situación y decide regresar a Desembarco del Rey dos meses antes de lo planeado.

El momento coincide con el retorno de Daemon, quien salió victorioso de la guerra de los Peldaños y ahora ha sido coronado “Rey del Mar Angosto”. Para reconciliarse con su hermano, se arrodilla ante él y le ofrece su corona.

En el episodio 4 de "House of the Dragon", Daemon Targaryen le entrega su corona de "Rey del Mar Angosto" a su hermano Viserys (Foto: HBO)

Viserys, quien siempre fue muy unido a Daemon, decide perdonarlo y los hermanos empiezan la celebración. Se puede ver que ambos se quieren mucho, a pesar de entrar en disputas constantemente. Incluso recuerdan a su madre, Alyssa Targaryen, quien también tenía un carácter aventurero.

Con quien Viserys no está muy feliz es su hija Rhaenyra, quien nuevamente lo desafía al dejar de lado la elección de su futuro esposo, algo que él y Alicent Hightower habían preparado con mucho esfuerzo.

Algo que también podemos ver en este episodio es que Alicent sigue preocupándose y tratando de cuidar a Rhaenyra, por lo que las antiguas amigas llegan a reconciliarse.

4. Rhaenyra y Daemon exploran la ciudad

Dada la naturaleza problemática de Daemon, y teniendo conocimiento de la inconformidad de Rhaenyra para casarse, el príncipe decide llevar a su sobrina en un paseo secreto por la vida nocturna de Desembarco del Rey.

Deja en su habitación una muda de ropa para que se vista como un joven común y corriente, además de indicarle la ruta por el pasaje secreto. La excursión resulta fascinante para la princesa, quien siempre ha estado confinada a castillos y escoltas reales.

Rhaenyra pudo conocer la percepción que el pueblo tenía de la sucesión de una mujer como heredera, pero también los placeres que escondían las calles del Lecho de Pulgas. En un momento, incluso se encontró a Harwin Strong, quien sirve como capitán de la Guardia de la Ciudad y pudo reconocerla en una de sus rondas, pero decide dejarla disfrutar de su paseo.

Rhaenyra y Daemon ingresan a un prostíbulo, donde inicialmente observan a las personas disfrutar de las pasiones carnales. Rápidamente, empieza a sentirse la tensión entre ambos, hasta que llegan a besarse. Rhaenyra se deja llevar por la seducción de su tío, pero cuando están a punto de llegar al momento cúspide, él se detiene y decide marcharse sin haberle “quitado” la virginidad.

En el episodio 4 de "House of the Dragon", Daemon y Rhaenyra Targaryen se besan dentro de la casa de placer (Foto: HBO)

En paralelo, también podemos ver a Alicent Hightower, quien es llamada a la habitación de su esposo. Al parecer, la joven reina ya no está tan cómoda con su situación y parece abrumada de producir hijo tras hijo. Cuando está en la cama con su esposo, es evidente que no desea estar ahí y está disociando de la situación. Incluso podemos observar que vuelve a arrancarse los pellejos de los dedos.

3. Rhaenyra convence a Ser Criston Cole

Rhaenyra regresa molesta a la Fortaleza Roja luego de que Daemon la dejara abandonada a medio vestir. Sin embargo, no vuelve a través del pasaje secreto por el que salió, sino por la puerta principal, sorprendiendo a su guardia personal. Ser Criston Cole pensaba, hasta ese momento, que protegía la puerta de la princesa mientras esta dormía.

Criston teme que Rhaenyra esté herida y está a punto de avisar al Lord Comandante de la Guardia Real, Harrold Westerling, hasta que la princesa lo hace entrar en su habitación.

Los recientes hechos le han dado una nueva perspectiva a Rhaenyra y no desea seguir el juego con las mismas reglas de siempre. Seduce a Ser Criston Cole, pretendiendo que rompa sus votos como Guardia Real, por lo que este parece resistirse en un principio. Sin embargo, no toma mucho esfuerzo hasta que él se quita su propia armadura y sigue a la princesa hasta la cama.

Rhaenyra Targaryen tiene su primera vez con Ser Criston Cole en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Viserys expulsa a Daemon

La presencia de Daemon y Rhaenyra Targaryen en la casa de placer no pasa desapercibido y, rápidamente, la información llega a oídos de la Mano del Rey. El informante es uno de los espías de Gusano Gris, quien resulta ser nada más y nada menos que Mysaria, a quien Daemon había dejado de lado en el episodio anterior.

Otto Hightower le informa a Viserys que Rhaenyra y Daemon fueron vistos en el prostíbulo, incluso asegurando que ambos tuvieron sexo. El rey se indigna con esta información, afirmando que debe ser una mentira e, incluso, se molesta con su Mano, acusándolo de querer manchar el honor de Rhaenyra para que Aegon ascienda al trono.

No obstante, Viserys manda a llamar a Daemon, con quien está furioso luego de haberlo perdonado por sus pasadas insolencias. El príncipe ni siquiera trata de negar las acusaciones y todo parece indicar que su plan era desvirtuar a Rhaenyra para que no tuviera más opción que casarla con él, aunque no pudo completar la tarea.

El rey se cansa de la descarada ambición de su hermano por obtener el Trono de Hierro y lo expulsa del Desembarco del Rey, ordenándole regresar con su esposa, Rhea Royce al Valle de Arryn.

Viserys amenaza a Daemon luego de enterarse de su aventura con Rhaenyra en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

1. La condición de Rhaenyra para casarse con Laenor Velaryon

Las acusaciones contra Rhaenyra son muy graves y ponen en riesgo la capacidad de casarla con algún señor de una casa importante. Viserys está muy molesto con ella, por lo que cambia la posición que había tomado anteriormente.

En lugar de darle la opción a la princesa de elegir a su futuro esposo, ahora le ordena que debe casarse con Laenor Velaryon cuanto antes. De esta manera, no solo solucionarían el problema de su virtud, sino que también resolverían el conflicto con la poderosa familia de la Serpiente Marina.

Aunque Rhaenyra acepta casarse con el joven Velaryon, lo hace con una condición: que Viserys se encargue de Otto Hightower, quien hace tiempo había dejado ver su ambición por el poder.

El rey accede, pues él también se había dado cuenta que el apoyo que le había brindado Alicent luego de la muerte de su primera esposa, Aemma, había sido más calculado de lo que supuso inicialmente. Finalmente, Viserys remueve a Otto Hightower de su puesto como Mano del Rey.