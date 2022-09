“House of the Dragon” (“La Casa del Dragón” en español) se ha convertido en todo un éxito desde que llegó a HBO Max el pasado 21 de agosto. Si bien, con la precuela de “Game of Thrones” sabremos los hechos que dieron lugar a la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de los Dragones”, los saltos en el tiempo han dejado con muchas preguntas a sus seguidores. Uno de ellos fue el que ocurrió entre los episodios dos y tres.

Como se recuerda, al final del segundo capítulo, el rey Viserys anuncia que contraerá matrimonio con Alicent Hightower, pero al comenzar el tercer episodio, ya los vemos casados, es más, tienen un hijo de dos años y están esperando otro; es decir, inicia tres años después, omitiendo por completo su boda.

Esto haría pensar que se habría dejado de rodar dicha escena al considerarla innecesaria; sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ya que se rodó el gran acontecimiento, pero jamás vio la luz.

La actriz tampoco habría estado de acuerdo con la decisión de la producción de "House of the dragon" (Foto: HBO)

LA BODA, LA ESCENA ELIMINADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Aunque se llegó a grabar la boda de Viserys con Alicent, la producción de Ryan Condal y Miguel Sapochnik decidió eliminarla de la serie. Debido a que había tomado un gran trabajo, la estilista y maquilladora Tania Tyatyambo Couper se encargó de publicar, en su cuenta de Instagram, el look y peinado de la actriz Emily Carey.

La actriz Emily Carey con el look que le habían preparado para su boda en "House of the dragon" (Foto: Tania Tyatyambo / Instagram)

“Esta obra maestra fue de una escena que nunca se vio. Momentos tristes. Fue uno de mis días favoritos trabajando con [el diseñador de cabello de “Game of Thrones” y “House of the Dragon”] Kev Alexander. ¡La creatividad rebotaba en las paredes, los peines de cola de alfiler al amanecer!”, escribió junto a varias fotografías.

Una toma desde otro ángulo del peinado de Emily para "House of the dragon" (Foto: Tania Tyatyambo / Instagram)

Un intrincado peinado, que era recogido con una tiara dorada, y un vestido color marfil con un diseño que asemejaba a las alas de un dragón, complementaba el look de Alicent para el día de su unión.

El peinado que lució Alicent para el día de su boda, pero que jamás salió al aire en "House of the dragon" (Foto: Tania Tyatyambo / Instagram)

“El vestido, el peinado, la tiara; es una lástima que no haya logrado su inclusión y haya sido cortada por el equipo de edición. Son tiempos tristes. ¿Por qué me hicieron esto? Les comparto el vestido de bodas de la reina Alicent”, escribió en otro post.

El vestido que usó Emily Carey para grabar su boda en "House of the dragon" (Foto: Tania Tyatyambo / Instagram)

PROCESO DEL PEINADO DE ALICENT

Emily Carey sonriendo en pleno proceso para su peinado (Foto: Tania Tyatyambo / Instagram)

El trabajo que realizaron para el peinado de Alicent (Foto: Tania Tyatyambo / Instagram)

Dando los toques finales para el peinado de Alicent en "House of the dragon" (Foto: Tania Tyatyambo / Instagram)

La decisión de eliminar esta escena tampoco habría gustado a la actriz que interpreta dicho personaje, toda vez que pidió al equipo que trabajó en su vestuario y peinado que suban el proceso que siguieron y sus resultados con el fin de que todos conozcan que se realizó una labor impecable.