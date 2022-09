El gran éxito de las ocho temporadas de “Game of Thrones”, que colocó a la producción como la más exitosa en la historia de HBO, por lo que plataforma confirmó la creación de “House of The Dragon”, el primer spin-off de la serie, el cual está ubicado 200 años antes de los eventos de los episodios originales.

Basada en el universo creado por el escritor estadounidense George R. R. Martin, la nueva serie que se emite por HBO Max se enfoca en la familia Targaryen (los antepasados de Daenerys) y la lucha entre Daemon, Rhaenys y Rhaenyra, los hijos del rey Viseris I, quienes buscan heredar el “Trono de Hierro”.

En tan solo dos episodios, la producción ha dado mucho de qué hablar a los seguidores, quienes han notado algunos detalles que no se ajustan, o son muy distintos a la historia original emitida entre 2015 y 2019.

“House of the Dragon” sigue la historia del clan Targaryen (Foto: HBO Max)

¿POR QUÉ LOS VELARYON SON MÁS RICOS QUE LOS LANNISTER?

La familia más rica de Westeros

Precisamente, uno de estos detalles que han sorprendido a los seguidores de la serie es el rol de muchas de las casas que, en “Game of Thrones”, eran muy importantes e influyentes, como es el caso de los Stark, Velaryon o Lannister.

Al igual que en el mundo real, en este universo el dinero da poder, y con esto ubicarse más cerca del trono de hierro o incluso sentarse en este. Y el tema económico es algo en lo que los Lannister han sabido destacarse, llegando a usar el lema “Un Lannister siempre paga sus deudas”.

Gran parte de la riqueza de este clan se debe al oro que obtienen de las minas de Casterly Rock, propiedad de la dinastía, lo cual les ha permitido gozar de un lugar importante en la corte.

Tyrion es uno de los representantes más importantes de la Casa Lannister en "Game Of Thrones" (Foto: HBO)

La Casa Velaryon, los más ricos en “House of the Dragon”

Sin embargo, 200 años antes, en “House of The Dragon”, los Lannister no eran los más ricos, sino que este lugar era reservado para la Casa Velaryon.

El poder de este clan se explica durante el episodio 2, cuando Corlys Velaryon (Steve Toussaint) confirma que su casa tomó este título luego de que se convirtió en “El señor de las mareas”, pues en uno de sus nueve viajes consiguió en tiempo récord transportar barcos con oro, sedas, jade y elefantes, la cuales fueron vendidos en el reino y le dieron una posición de poder y riqueza más grande que los Hightower y los Lannister.

Corlys Velaryon da vida al esposo de Rhaenys Targary en "House of the dragon" (Foto: HBO)

¿Qué ocurre con la fortuna de los Velaryon?

En los libros, el poder y relevancia de la casa se hunde con su líder, Corlys Velaryon, quien muere de viejo luego de “House of the Dragon”, mientras que otros miembros importantes también habían sucumbido durante la Danza de los Dragones.

Si bien el nieto ilegítimo de Corlys, aunque para algunos era su hijo, Alyn, intentó sucederlo y mantener el honor de la casa a flote, este fracasaría y los Lannister retomarían el título de la casa más rica de Westeros.