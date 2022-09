Hasta el momento, “House of the Dragon” no ha decepcionado con los episodios que ha lanzado. Como es característico de “Game of Thrones”, han estado cargados de juegos de poder, ambición, violencia y pasión. La serie todavía está en emisión, faltando siete semanas más para su final.

En el capítulo 3, vimos que Viserys Targaryen se encontraba nuevamente en conflicto luego de que muchos señores presionaran el nombramiento de su hijo Aegon II como heredero del Trono de Hierro.

Sin embargo, después de discutir durante todo el episodio con su hija Rhaenyra, quien ya se sentía desplazada, el rey le juró que no la iba a cambiar y seguiría siendo su sucesora.

En paralelo, nos mostraron el enfrentamiento de los Peldaños de Piedra, donde Daemon y los Velaryon combatieron contra la Triarquía y su capitán, Craghas Drahar. La guerra terminó con el príncipe Targaryen victorioso.

El episodio 4 de "House of the Dragon" se llama "Rey del Mar Angosto" y hace referencia a Daemon Targaryen (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El cuarto episodio de “House of the Dragon”, titulado “Rey del Mar Angosto”, se estrenará el domingo 11 de septiembre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los tres capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer click en este enlace.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 4 se lanzará el 11 o 12 de septiembre, dependiendo del país en el que se encuentren.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador : 8 p.m. 11 de septiembre

: 8 p.m. 11 de septiembre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico : 9 p.m. del 11 de septiembre

: 9 p.m. del 11 de septiembre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay : 10 p.m. del 11 de septiembre

: 10 p.m. del 11 de septiembre España: 3 a.m. del 12 de septiembre

AVANCE DEL EPISODIO 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON”