“House of the Dragon” está cumpliendo con todas las expectativas del público, tanto en los aspectos narrativos como visuales. Después del estreno del episodio 4, HBO Max publicó el avance de lo que veremos el próximo domingo en el capítulo titulado “We Light the Way”.

ALERTA DE SPOILERS. Lo último que ha ocurrido en la serie fue el regreso de Daemon Targaryen a Desembarco del Rey, lo que causó mucha controversia luego de que sedujera a su sobrina Rhaenyra.

Luego de que el rey Viserys se enterara de lo ocurrido, expulsó a su hermano y le ordenó a su hija a casarse con Laenor Velaryon, el heredero de Marcaderiva.

“We Light the Way” se traduce en “Iluminamos el camino” y se trata del lema de la Casa Hightower. Junto con las imágenes promocionales, el título del episodio nos puede dar grandes pistas de lo que ocurrirá el 18 de septiembre.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Otto Hightower deja Desembarco del Rey

En una de las últimas escenas del episodio 4, Viserys despide a Otto Hightower de su cargo como Mano del Rey, luego de que se diera cuenta lo calculado de su plan para ascender al poder.

Por ello, en el quinto capítulo, veremos que el antiguo consejero se marcha de la capital, de regreso a Antigua, la ciudad que rige su hermano Hobert, dejando a su hija sola en la corte. En el avance de HBO, pudimos ver que Otto se despide de Alicent y le dice que prepare a Aegon II para gobernar.

Otto Hightower se despide de su hija Alicent en el episodio 5 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

4. La esposa de Daemon muere

Otra de las pistas que hemos obtenido del tráiler promocional es el arco de Daemon, quien obedece a su hermano y regresa al Valle de Arryn con su esposa Rhea Royce, a quien detesta.

Lo más probable es que la señora de Piedra de Runas muera luego de caerse de su caballo y Daemon intente reclamar la fortaleza como suya, así como los ingresos de la Casa Royce. No obstante, Jeyne Arryn desestima su pedido y le advierte que no es bienvenido en el Valle, haciendo que se marche nuevamente.

3. Rhaenyra se casa con Laenor Velaryon

Rhaenyra aceptó casarse con Laenor Velaryon, por lo que la familia real y casi toda la corte se dirigen a Marcaderiva, la isla de la Casa Velaryon, para celebrar la boda.

Antes de partir, habrá un distanciamiento entre Rhaenyra y Criston Cole, quienes tuvieron un encuentro cercano el episodio anterior. Por ello, durante las celebraciones de la boda, la princesa encontrará la compañía de Sir Harwin Strong, quien ya ha tenido pequeñas apariciones, pero ahora será más relevante.

Si es que piensan que el matrimonio entre Laenor y Rhaenyra será de amor, pues no es el caso, ya que el heredero de los Velaryon en realidad es homosexual.

Viserys y Rhaenyra Targaryen en un banquete de celebración por su boda con Laenor Velaryon en el episodio 5 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. La pelea en la celebración de bodas

Durante las celebraciones, surge un altercado entre algunos invitados. En las imágenes del próximo episodio, podemos ver que un grupo de hombres empiezan a pelearse, arrojan a Laenor Velaryon, Harwin Strong golpea a alguien, al igual que Criston Cole.

Los motivos del enfrentamiento no son muy claros, pues en los libros esto sucede durante un torneo, no dentro del salón. Además, las personas afectadas salen heridas durante las competencias. Sin embargo, lo más probable es que aquí ocurra la muerte de Joffrey Lonmouth, el amante de Laenor.

1. Criston Cole cambia de lealtades

Después de que Rhaenyra lo cambie por Harwin Strong, Criston Cole decidirá buscar nuevas lealtades. Luego del enfrentamiento en la boda, Alicent Hightower lo escoge como su nuevo guardia personal y, desde ese momento, el caballero será defensor de la reina y de sus hijos.

Sir Criston Cole con Alicent Hightower en el episodio 5 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

AVANCE DEL EPISODIO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON”