El pasado domingo 18 de septiembre, se estrenó el quinto capítulo de la serie “House of the Dragon”. De esta manera, además de disfrutar de los sucesos que ocurrieron alrededor del matrimonio entre Laenor Velaryon y la princesa Rhaenyra Targaryen, los espectadores nos despedimos de cuatro jóvenes actores de la producción, dado que en el sexto episodio serán reemplazados por sus versiones adultas.

En ese sentido, Milly Alcock, Emily Carey, Theo Nate y Savannah Steyn culminaron su participación en la exitosa ficción. Por ello, es el momento ideal de averiguar un poco más acerca del trabajo de esta última artista.

A continuación, conoce quién es Savannah Steyn, la actriz que hace de Laena Velaryon de joven en la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así, su biografía y los datos más importantes sobre su carrera.

¿QUIÉN ES SAVANNAH STEYN?

Savannah Steyn es una actriz británica, nacida y criada en el sur de Londres. Es reconocida por su papel como la policía espacial Ash Harper en “Intergalactic” de la cadena Sky One.

Estudió en The BRIT School y, más adelante, se inscribió en la Guildhall School of Music and Drama. Así, su debut actoral se realizó en el año 2016, interpretando el papel de Charlie en el cortometraje “Fulcrum”.

Tiempo después, participó en proyectos como “The Tunnel” y “Crawl”. En el año 2021, fue seleccionada para darle vida a la joven Laena Velaryon en “House of the Dragon”. Actualmente, también participa en diversos anuncios publicitarios y es representada por la agencia Yakety Yak.

Además, Steyn cree en la importancia de la representación en la industria audiovisual, tal como se lo hizo saber a Bradford Zone: “Creo que es realmente importante ver y escuchar a todas las personas sub-representadas, ya sean personas de color, homosexuales, discapacitadas o mujeres. Considero que es muy relevante contar estas historias porque no se han contado. Las necesitamos, necesito ver gente como yo en la televisión. Necesito ver gente negra, necesito ver gente ‘queer’, es importante”, señaló.

Savannah Steyn como Laena Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

DATOS PERSONALES DE SAVANNAH STEYN

Año de nacimiento: 2000

Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido

Nacionalidad: Británica

Lengua materna: Inglés

Estatura: 1,65 m

Educación: The BRIT School y Guildhall School of Music and Drama

Ocupación: Actriz

Años activa: 2016-presente

PRODUCCIONES DE SAVANNAH STEYN

Según IMDb, Savannah Steyn ha participado en un total de 9 producciones hasta el momento. Son las que se presentan a continuación:

2016: “Fulcrum” (cortometraje) como Charlie

2017-2018: “The Tunnel” como Kayla

2018: “Wannabe” como Chantal

2018: “Shortflix” como Amma

2018: “El descubrimiento de las brujas”

2019: “Infierno bajo el agua” como Lisa

2020: “Mister Winner” como Leanne

2021: “Intergalactic” como la protagonista Ash Harper

2022: “House of the Dragon” como la versión joven de Lady Laena Velayron

¿QUIÉN ES SAVANNAH STEYN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

En “House of the Dragon”, Savannah Steyn interpreta a Laena, la hija mayor de Lord Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen. Ella es la segunda esposa del príncipe Daemon Targaryen.

Su aparición más importante fue en el capítulo “We Light the Way”, durante las celebraciones por la boda de su hermano Laenor y la princesa Rhaenyra. Su versión adulta es interpretada en la serie por la actriz Nanna Blondell.

FOTOS DE SAVANNAH STEYN

Savannah Steyn es una joven actriz británica nacida en el año 2000 (Foto: Sky One)

Savannah Steyn interpretó a Ash Harper, la protagonista de “Intergalactic” (Foto: Sky One)