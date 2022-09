Rhaenyra (Milly Alcock) y Daemon Targaryen (Matt Smith) protagonizaron la escena más escandalosa del cuarto episodio de “House of the Dragon”. En ‘El rey del Mar Angosto’ (1x04), la hasta ahora heredera al Trono de Hierro y el ambicioso hermano del rey se reencuentran después de varios años y siguen una vieja costumbre Targaryen.

Tras discutir las virtudes y defectos de los matrimonios concertados, Rhaenyra vuelve a sus aposentos y descubre la peculiar invitación de su tío. Sin dudar, la hija de Viserys se escabulle en la oscuridad y junto a Daemon recorre las calles de King’s Landing y terminan en un burdel..

Daemon y Rhaenyra se dejan llevar por la pasión, pero antes de llegar más lejos, el hermano del rey se detiene y abandona a su sobrina, quien regresa al palacio y seduce a Criston Cole (Fabien Frankel), con quien finalmente pierde su virginidad. Sin embargo, ¿sucede lo mismo en los libros de George RR Martin?

Daemon Targaryen seduce a Rhaenryra en el cuarto capítulo de "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿CON QUIÉN PIERDE LA VIRGINIDAD RHAENYRA EN “FUEGO Y SANGRE”?

En “Fuego y sangre”, hay dos versiones al respecto: una relatada por el septón Eustace y otra por Champiñón (Mushroom), el bufón de la corte del rey Viserys I. El primero asegura que Rhaenyra Targaryen perdió su virginidad con su tío Daemon Targaryen antes de cumplir 16 años.

De acuerdo con esa versión, tío y sobrina pasaban mucho tiempo juntos volando sobre sus dragones, tenían una excelente relación y seguían las ancestrales costumbres incestuosas de los Targaryen.

Por su parte, Champiñón, que no es parte de “House of the Dragon”, indica que aunque Daemon le enseñaba ciertas técnicas de seducción y prácticas sexuales para complacer a Criston Cole, durante sus encuentros, Rhaenyra no llegó a perder la virginidad.

Sin embargo, Rhaenyra nunca pudo poner en práctica esas enseñanzas con su Guardia real personal, ya que según una versión, él la rechazó, y según otra, ella no aceptó su propuesta de matrimonio antes de tener sexo con él. Tras el rechazo, la heredera al Trono de Hierro se encontró con Harwin Strong, con quien perdió la virginidad.

Cuando el rey Viserys I se enteró de los rumores sobre su hija y Daemon desterró a este último, tal como sucedió en el cuarto capítulo de la precuela de “Game of Thrones”.