El estreno de “House of the Dragon” fue uno de los más esperados por los seguidores de “Game of Thrones”, la exitosa serie que tuvo ocho temporadas en HBO y se convirtió en una de las más vistas en la historia de la compañía.

Y es que la nueva producción no solo se sitúa en el universo de libros de R. R. Martin, sino que, pese a estar ambientada 200 años antes de los sucesos de GOT, contiene referencias y explica algunos sucesos que se desarrollaron en la serie original.

Uno de los aspectos más impresionantes de la historia es, sin duda, la inclusión de poderosos dragones, los cuales respaldan el poder de los gobernantes de los Siete Reinos, quienes expresan su autoridad sentándose en el “Trono de Hierro”.

Syrax con su jinete Rhaenyra en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LOS DRAGONES DE LA CASA VELARYON

Cabe destacar de que no solo los reyes poseen dragones, sino que otras influyentes casas también sus propias criaturas, las cuales, no obstante, evitan enfrentar.

En el episodio 5 de “House of the Dragon”, Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) se jacta de que la Casa Velaryon controla “la mitad de los dragones del reino”, algo que debería darle mucho poder, pero que ha sido puesto en duda por algunos seguidores de la saga.

Como se recuerda, entre los Velaryon y los Targaryen hay una historia de rivalidad que empezó cuando Viserys (Paddy Considine) rechazó a la hija de Corlys, Laena (Nova Foueillis-Mose) y se casó con Lady Alicent Hightower (Emily Carey), algo que luego las casas intentaron arreglar uniendo a Laenor (Theo Nate) con la princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock).

Pese a las riñas, ninguna de las casas ha entrado en conflicto directo, pese a su poder político y económico, teniendo en cuenta que los Velaryon son la más rica de los Siete Reinos, pues ambos poseen impresionantes bestias de su lado.

Los dragones más conocidos de los Velaryon son Seasmoke y Meleys, que pertenecen a Laenor y Rhaenys, respectivamente. En el caso del prometido de Rhaenyra, este montó a su criatura cuando asesinó al Cangrejero en el tercer episodio de la saga.

Del mismo modo, Laena mencionó que Vhagar, el dragón vivo más grande de Westeros, fue avistó anidando muy cerca, y está destinada a ser su jinete, dándole a su casa el control de tres bestias.

Sin embargo, esto hace imposible lo mencionado por Lord Corlys, pues previo al estreno, la producción adelantó que existen 17 dragones en la historia, por lo que están muy lejos de tener el control de la mitad.

Aun así, cabe la posibilidad de que, en el salto de 10 años que experimentó la serie, más dragones hayan nacido, inclinando la balanza en favor de los Velaryon, al menos hasta la gran Guerra Civil Targaryen.