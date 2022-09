A lo largo del desarrollo y emisión de “Juego de Tronos”, la producción acumuló millones de fanáticos en todo el mundo, así que no es una sorpresa en absoluto que esta precuela llamada “House of the Dragon” se haya convertido en un éxito rotundo de inmediato, por más que solo han pasado dos capítulos desde su estreno.

Quienes son hinchas de todo corazón de la producción de HBO son conscientes de que en los primeros compases de lo visto en las semanas anteriores es algo alucinante y que abre la puerta a varias posibilidades para continuar con la trama en los venideros episodios, pero también saben que falta algo más.

Así como en “Juego de tronos” soportamos la presencia de Ramsay Bolton como uno de los principales antagonistas, en “House of the Dragon” todo hace indicar que el villano más despiadado será Craghas Drahar, más conocido como el Cangrejero, un autodenomina Príncipe Almirante de la Triarquía, que podría poner en jaque a Westeros.

¿POR QUÉ SE LE CONOCE COMO CANGREJERO?

Cuando se le menciona por primera vez en un consejo de Westeros, Lord Corlys Velaryon explica que tiene ese apelativo por la forma en la que suele torturar y matar a sus víctimas o enemigos más cercanos que pierden en batalla.

De acuerdo a lo expresado en los dos primeros episodios de la serie, este villano clava a los hombres en las playas cuando la marea está baja con la finalidad de que los cangrejos se alimenten de ellos mientras siguen vivos.

Al Cangrejero se le ve por primera vez en el segundo capítulo de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LA RAZÓN POR LA QUE EL CANGREJERO ES UN PELIGRO PARA WESTEROS

La Triarquía es una alianza entre las ciudades libres que se sitúan cerca a Westeros y el Cangrejero es su líder en las batallas, jugando un rol determinante en todo lo que ocurra con esos pueblos agrupados.

De momento, este grupo se encuentra en Peldaños de Piedra, librando una batalla contra algunos piratas, pero eso es un gran problema para los Siete Reinos, pues dicho luchar es uno estratégico para la navegación.

En caso tales rutas caigan, como explica Lord Corlys al Rey Viserys en la serie, podría generar pobreza para todos los puertos de Westeros, así que también le pide que tome cartas en el asunto y así impedir que ello suceda.

Pero, ¿por qué un asesino de piratas representa un riesgo para Westeros? Bueno, hay motivos para sospechar que está haciendo algo más además de ello. Y es que unas cuatro embarcaciones de Lord Corlys han desaparecido.

Es por ello que todos temen que el poder de Westeros caiga, así que necesitan evitarlo de todas formas, aunque seguramente el Cangrejero no se dejará vencer fácilmente y sacará varios ases bajo la manga.

¿CÓMO VER “HOUSE OF THE DRAGON”?

Los episodios de “House of the Dragon” se estrenan los domingos en la señal de TV de HBO, pero no es la única manera de disfrutar dela precuela de “Game of Thrones”.

Los lanzamientos de estos capítulos también se pueden ver a través de la aplicación HBO Max, donde además puedes revisar todos los episodios en el momento que quieras y así no perderte ningún detalle.

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON”