Después del éxito de los primeros episodios de “House of the Dragon”, se anunció que la serie sería renovada para una segunda temporada. Además, sabemos que hay otros spin-off de “Game of Thrones” que están en desarrollo. Sin embargo, antes de plantear la historia de la Danza de Dragones, hubo otra precuela que fue cancelada por HBO.

“Juego de Tronos” finalizó con una controvertida octava temporada en mayo de 2019. Aunque el final de la serie no fue bien recibido por el público, los fanáticos de la obra de George R.R. Martin esperaban expectantes qué otra parte de la historia de Poniente iban a adaptar.

Entre los temas populares estaba la rebelión de Robert, la cual podría mostrar cómo Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark se enamoraron. Otra propuesta que se discutía en redes era la conquista de Aegon.

Al final, el primer spin-off por el que se decidió HBO fue “Bloodmoon”, pero después de la grabación del episodio piloto, la serie fue cancelada. A continuación, te contaremos todo lo que sabíamos sobre este proyecto truncado.

¿DE QUÉ TRATABA “BLOODMOON”, EL SPIN-OFF DE “GAME OF THRONES”?

Se tenía planeado mostrar los inicios de un grupo de personajes que aparecieron en la serie original: los Caminantes Blancos. “Bloodmoon”, que se traduce en “Luna de Sangre”, iba a narrar cómo Poniente pasó de la Edad de los Héroes a su periodo más oscuro, la Larga Noche, cuando surgieron estas criaturas.

Los Caminantes Blancos en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

Esto habría ocurrido ocho mil años antes de los eventos de “Game of Thrones” y la época no tiene tanto desarrollo en los libros, por lo que tenían bastante libertad para crear historias.

De acuerdo con los libros, los “Otros”, como se le conoce a los Caminantes Blancos, provenían de las Tierras del Eterno Invierno, aunque en la serie mostraron que fueron creados por los Niños del Bosque.

El piloto de “Bloodmoon”, mostraba la unión por matrimonio de una casa del sur y una del norte, la cuál luego desembocaba en la Larga Noche. De haber continuado con la producción, probablemente habría terminado en la Batalla por el Amanecer, la construcción del Muro y la creación de la Guardia de la Noche.

¿QUIÉNES FORMABAN PARTE DEL REPARTO DE “BLOODMOON”?

Dado el gran presupuesto de HBO, el piloto de “Bloodmoon” contaba con un reparto de lujo. Para empezar, tenían como protagonista a la galardonada actriz Naomi Watts, conocida por sus papeles en “Mulholland Drive”, “21 gramos”, “King Kong” y “Lo imposible”.

Sin embargo, nunca se revelaron muchos detalles sobre el papel que la actriz británica tenía en la serie. En un artículo de “Variety” se reveló que era una “socialite carismática con un oscuro secreto” y eso es todo lo que conocemos.

De la misma forma, había otros reconocidos nombres del espectáculo como Jamie Campbell Bower, cuyo última participación ha sido en la temporada cuatro de “Stranger Things”.

Además, la serie también contaba con intérpretes como Josh Whitehouse de “El caballero de la Navidad”, Georgie Henley de “Las crónicas de Narnia”, Naomi Ackie de “The End of the F***ing World” y Miranda Richardson de “Bailar con un extraño”.

Aunque no se tenía claro qué papeles iban a dar vida, había algunos personajes que se sospechaban podrían formar parte de la historia. A continuación, les dejamos algunos de ellos.

Bran el Constructor , el ancestro de los Starks.

, el ancestro de los Starks. El rey gris , quien gobernó las Islas de Hierro.

, quien gobernó las Islas de Hierro. Lann el Astuto , el ancestro de los Lannisters.

, el ancestro de los Lannisters. Garth Manoverde , el ancestro de la mayoría de casas nobles del Dominio.

, el ancestro de la mayoría de casas nobles del Dominio. La inmortal Elenei, quien se rumoreaba era hija del dios del mar y la diosa del viento.

¿QUIÉNES CONFORMABAN EL EQUIPO DE “BLOODMOON”?

En cuanto al equipo que se encargó de crear y producir la serie, también se tenían algunos nombres. Jane Goldman era la showrunner de “Bloodmoon” y es reconocida por haber sido una de las guionistas de películas como “Kick-Ass”, “Kingsman: servicio secreto” y el live-action de “La Sirenita”.

Además, George R.R. Martin trabajó muy de cerca en el desarrollo de este spin-off, para asegurarse que tenga sentido con lo que plantea en sus libros, no tanto en la historia en sí, pues no se conoce tanto de este periodo, sino la consistencia en el universo que creó.

¿POR QUÉ SE CANCELÓ “BLOODMOON”?

A pesar de haberse invertido alrededor de 30 millones de dólares en el piloto, “Bloodmoon” fue cancelada de forma tajante y sin dar explicaciones al público. Con el tiempo, hemos obtenido algunas pistas que dan razón de esta acción.

En una entrevista con “The Hollywood Reporter”, Casey Bloys, el jefe de contenido de HBO y HBO Max confesó que “requería de más invención” y que era “un mayor riesgo”.

Mientras tanto, Robert Greenblatt, del equipo de WarnerMedia, explicó que “no era imposible de ver, horrible o nada por el estilo”, pero que no tenía la “profundidad y riqueza de la serie original”.