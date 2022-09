Aunque los tres primeros episodios de la “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”, han sido impactantes y muy comentados, sin duda, el cuarto capítulo ocupa el primer lugar, hasta el momento, debido a una escandalosa secuencia protagonizada por Rhaenyra (Milly Alcock) y Daemon Targaryen (Matt Smith).

Desde el estreno de la serie de HBO Max los espectadores han notado la tensión sexual que existe entre tío y sobrina, lo que llegó a otro nivel en ‘El rey del Mar Angosto’ (1x04). En dicho episodio, la hasta ahora heredera al Trono de Hierro y el ambicioso hermano del rey se reencuentran después de varios años y siguen una vieja costumbre Targaryen.

Tras discutir las virtudes y defectos de los matrimonios concertados, Rhaenyra vuelve a sus aposentos y descubre la peculiar invitación de su tío, sin dudar, la hija de Viserys se escabulle en la oscuridad y junto a Daemon recorre las calles de King’s Landing.

Luego de recorrer algunos bares, Daemon y Rhaenyra entran a un burdel, donde se dejan llevar por la pasión, no obstante, antes de llegar hasta el final, el hermano del rey se detiene y abandona a su sobrina, quien regresa al palacio y seduce a Criston Cole (Fabien Frankel).

Daemon Targaryen admirando el collar que le regaló a Rhaenyra en el episodio 4 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ DIJO MILLY ALCOCK SOBRE LA ESCANDALOSA ESCENA DE “HOUSE OF THE DRAGO” 1X04?

En una entrevista con New York Post, Milly Alcock contó los secretos detrás de la comentada escena del cuarto capítulo de “House of the Dragon”. La actriz australiana de 22 años señaló que durante el rodaje de dicha secuencia con Matt Smith todo fue “bastante cómodo”.

“No fue incómodo, por extraño que parezca. [Matt Smith y yo] éramos solo una especie de compañeros. Fue bastante cómodo. Teníamos una coordinadora de intimidad y trabajamos con ella durante el proceso de ensayo y lo bloqueamos meses antes”, compartió.

Asimismo, agregó que, “Clare Kilner, nuestra directora, se aseguró de que no hubiéramos visto nada del burdel hasta que estábamos filmando. Esa fue la primera vez que caminamos por el burdel, cuando él la está guiando a través de la habitación con todos esos otros cuerpos alrededor. Eso fue bastante impactante. Había extras a los que acabábamos de conocer que practicaban el 69 durante 12 horas. Es bastante retorcido. Nos sentimos demasiado vestidos porque todos los demás estaban desnudos”.

Milly Alcock también indicó que su personaje en “House of the Dragon” “está en una edad en la que no puede diferenciar entre el amor platónico, el amor romántico y la lujuria, porque no ha vivido lo suficiente y no ha pasado por esas experiencias. Creo que ella entiende que hay un sentimiento aquí [con Daemon], pero no está muy segura de dónde aterriza, y cómo comportarse con él y navegarlo”.

Respecto a lo que sucedió con Criston aseguró que, “luché con [sus sentimientos por Criston] todo el tiempo, en el programa. Creo que ella quiere que la vean y, en última instancia, Daemon y Cristan Cole son las únicas dos personas que realmente la ven. Ambos la ven por diferentes razones. Daemon tiene la ventaja, y Rhaenyra tiene la ventaja con Cole, y eso la excita un poco”.