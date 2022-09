“House of the Dragon” entrega algo diferente con cada estreno semanal. En esta ocasión, el episodio 6 estuvo cargado de las muertes de queridos personajes, de los cuales nos hubiera gustado conocer un poco más.

El capítulo que se estrenó este domingo 25 de septiembre se titula “La princesa y la reina”. Aquí ocurrió el salto de tiempo de, aproximadamente, diez años, por lo que parte de la historia ha sido omitida.

Algunos actores también han sido cambiados, para dar paso a las versiones adultas de ciertos personajes. Emma D’Arcy dio una excelente interpretación de Rhaenyra Targaryen, mientras que Olivia Cooke retrató a Alicent Hightower.

Aunque el tema principal de este episodio ha sido el conflicto del verdadero padre de Jacaerys, Lucerys y Joffrey Velaryon, hubo varios eventos importantes que no deben pasar desapercibidos.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Rhaenyra da a luz a su tercer hijo

El episodio 6 inicia con Rhaenyra Targaryen dando a luz a un varón y se trataría de su tercer hijo, Joffrey Velaryon. Pronto descubrimos el conflicto que existe entre la princesa y la reina, cuando Alicent Hightower manda a que traigan al bebé a penas nació.

Rhaenyra decide llevarlo ella misma, con la ayuda de su esposo Laenor, pese a estar muy débil. Cuando la reina se acerca al bebé, verifica el color del cabello del pequeño y luego se acerca al caballero Velaryon para decirle “sigue intentando, eventualmente uno se parecerá a ti”.

Alicent Hightower revisando el color de cabello del recién nacido, Joffrey Velaryon, en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Debido al aspecto de los hijos de Rhaenyra, es evidente para todos que en realidad son frutos de un amorío con Harwin Strong. Sin embargo, el rey se niega a creerlo o, mejor dicho, a hacer algo al respecto. Además, la princesa cuenta con el apoyo de su esposo, con quien hizo un acuerdo muchos años atrás.

4. Harwin Strong es despedido de la Guardia de la Ciudad

Los hijos de Rhaenyra y de Alicent se criaron en la Fortaleza Roja. A diferencia de lo que dicen en “Fuego y Sangre”, los jóvenes parecen llevarse bien en un principio, pues pasaban la mayor parte de su tiempo juntos.

Durante el entrenamiento de los príncipes, dirigidos por Sir Criston Cole, Harwin Strong expresa su molestia sobre la evidente preferencia que el guardia real tiene hacia Aegon y Aemond.

Cuando Criston hizo que el hijo mayor de Alicent atacara sin piedad a Jacaerys, Harwin salió en su defensa. Sin estar satisfecho, Cole empezó a provocar al Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad, asegurando que tal clase de preocupación solo se veía entre familiares, lo que desencadenó la ira del personaje de Ryan Corr, quien empezó a golpear al de Fabien Frankel.

Criston Cole incita la pelea con Harwin Strong al afirmar que su preocupación parece la de un padre. Episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Al parecer, esto era parte de su plan, pues su reacción era una comprobación implícita de que los rumores eran ciertos. Por ello, Harwin fue despedido de la Guardia de la Ciudad.

Existen varios indicios en la serie que indican que sí hay una relación entre Rhaenyra y Harwin. Uno de ellos es la ruta secreta que toma la princesa a los aposentos del caballero. No llega a acercarse más a él, pues lo encuentra con Lyonel Strong, quien lo reprende por sus acciones y su evidente parentesco a los jóvenes Velaryon.

3. El parto y muerte Laena Velaryon

Al otro lado del Mar Angosto, Daemon Targaryen y Laena Velaryon tienen su propia familia, pues las gemelas Baela y Rhaena ya son casi adolescentes, además que la hija de Corlys está embarazada nuevamente.

El príncipe de Pentos, donde se están quedando temporalmente, les ofrece darles sus propias tierras a cambio de la protección de sus dragones contra la Triarquía. Mientras que Laena no está de acuerdo con la idea, pues desea volver a Marcaderiva, Daemon parece querer mantenerse alejado de Poniente.

Eventualmente, el momento de Laena de dar a luz llega, pero terminó siendo más complicado de lo que esperaban. El bebé no puede salir por vías naturales, por lo que el partero propone abrir el vientre con una navaja, algo parecido a la cesárea rudimentaria que le hicieron a Aemma Arryn en el primer episodio. A diferencia de Viserys, Daemon no está tan seguro de condenar a muerte a su esposa, pero ella parece tomar la decisión antes que él.

Antes ya había expresado que deseaba morir como jinete de dragón, por lo que Laena caminó hasta donde estaba su bestia, Vhagar, para pedirle que la consumiera con su llama. Al principio, el animal parece no querer hacerle daño a su jinete, pero, finalmente, decide cumplir sus deseos y la incinera. Cuando Daemon llega donde su esposa, solo eran huesos siendo devorados por el fuego.

Laena Velaryon se prepara para morir a manos de su propio dragón en el episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Rhaenyra se va de Desembarco del Rey

Rhaenyra intenta congeniar con Alicent Hightower para calmar los rumores acerca del verdadero padre de sus hijos. Por ello, ofrece que su hijo mayor, Jacaerys, se case con Helaena. Dado que el joven está en la línea de sucesión, eventualmente se convertiría en rey y la hija de Alicent en reina. Además, promete darle un huevo de dragón de Syrax a Aemond, quien todavía no logra reclamar a su bestia.

Mientras que Viserys se mostró muy complacido con la propuesta de Rhaenyra, Alicent no lo recibió de la misma forma. Esto podría deberse a que considera a Jace como un hijo ilegítimo que no debe convertirse en rey y, sobre todo, porque quiere que Aegon II sea quien ascienda al trono.

Cuando esto no logra funcionar y envían a Harwin Strong de regreso a Harrenhal, Rhaenyra decide que se mudará junto con su familia a Rocadragón, para huir de los rumores que la persiguen en la Fortaleza Roja.

Rhaenyra Targaryen y su familia se mudan a Rocadragón en el episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

1. Harwin y Lyonel Strong mueren en un incendio

Debido a las acciones de su hijo, Lyonel Strong decide acudir donde el rey y pedirle que lo relegue de su cargo como Mano del Rey. Viserys se niega a aceptar su solicitud, pues asegura que haber removido a Harwin de su cargo es suficiente castigo por atacar a Criston Cole.

Sin embargo, Lyonel asegura que esa no ha sido su única ofensa, pero no se atreve a mencionar explícitamente a lo que se refiere. Como no tenía permitido dejar sus funciones, la Mano del Rey pide enviar a Harwin de regreso a Harrenhal, el lugar que eventualmente heredará. Ante esto, Viserys acepta.

Harwin se despide de sus hijos y de Rhaenyra, para luego marchar hacia su fortaleza. Cuando llega junto con Lyonel, ambos se ven atrapados en un incendio que cobró sus vidas.

Si bien la responsabilidad de esto es ambigua en los libros, “House of the Dragon” ha dejado claro que esto fue obra de Larys Strong, el aliado de Alicent Hightower que fue capaz de matar a su propio padre y hermano.