El domingo 25 de septiembre se estrenará el sexto capítulo de la serie “House of the Dragon”. Así, este tendrá lugar 10 años después de los sucesos del episodio anterior, debido a un salto en el tiempo de la exitosa producción.

De esta manera, cuatro de los actores del elenco se despedirán de la precuela de “Game of Thrones”. Tal es el caso de Milly Alcock, la actriz que hace de la joven Rhaenyra y que será reemplazada por una reconocida celebridad británica.

En las siguientes líneas, conoce a Emma D’Arcy, quien hace de Rhaenyra Targaryen de adulta en la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así, su biografía y los datos más importantes sobre su carrera.

¿QUIÉN ES EMMA D’ARCY?

Emma D’Arcy es una reconocida celebridad británica que se dedica a la actuación. Se formó en la Escuela de Arte Ruskin y luego estudió Bellas Artes en la Universidad de Oxford. Con el tiempo, hizo su aparición en muchas producciones teatrales, como “Romeo y Julieta”, “The Games We Played” y “The Crucible”.

D’Arcy es integrante de la comunidad LGBTIQ, se identifica como persona no binaria y sus pronombres en inglés son they/them. Además, ha sido parte de numerosas producciones televisivas. Entre sus proyectos más destacados, se encuentran “Wanderlust” y “Truth Seekers”.

Actualmente, ejerce la dirección de la compañía de teatro Forward Arena Company en Londres. Además, es uno de los talentos representados por Roxanne Vaca Management, una agencia con sede en el Reino Unido.

FICHA DE DATOS DE EMMA D’ARCY

Nombre completo: Emma Zia D’Arcy

Fecha de nacimiento: 27 de junio de 1992

Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra

Edad: 30 años

Signo zodiacal: Cancer

Pronombres: They/them

Padres: Sally Elizabeth D’Arcy y Richard John D’Arcy

PELÍCULAS Y SERIES DE TELEVISIÓN DE EMMA D’ARCY

Películas de Emma D’Arcy

2015: “United Strong Alone” (cortometraje) como Sniper

2019: “O Holy Ghost” (cortometraje) como Stephanie

2020: “Misbehavior” como Hazel

2021: “Mothering Sunday” como Emma Hobday

Series de televisión de Emma D’Arcy

2018: “Wanderlust” como Naomi Richards

2019: “Wild Bill” como Alma

2020: “Hanna” como Sonia Richter

2020: “Truth Seekers” como Astrid

2022: “House of the Dragon” como Rhaenyra Targaryen

Emma también protagonizó el video musical de “Too Much Love”, canción de Little Cub. El video estuvo dirigido por Lily Rose Thomas.

EMMA D’ARCY EN “HOUSE OF THE DRAGON”

Como se mencionó, Emma D’Arcy interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen de adulta en “House of the Dragon”. Su primera aparición sucederá en el sexto capítulo de la primera temporada de la serie, titulado “The Heirs of the Dragon”.

Como persona no binaria, D’Arcy le reveló a The Hollywood Reporter que se acercó al sentir de su personaje: “Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser mujer y es una forastera fundamental. Está aterrorizada por quedar atrapada en la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre. Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraída y repelida por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí”, contó.

