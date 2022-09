El episodio 5 de “House of the Dragon” no solo significó la ruptura del romance de Rhaenyra Targaryen y Sir Criston Cole, sino también la despedida de varios de los actores de la serie de HBO Max.

En el capítulo 6, llamado “La Princesa y la Reina”, habrá un salto aproximado de diez años desde los eventos de la boda de la princesa con Laenor Velaryon. Por ello, algunos intérpretes serán cambiados.

Pasaremos de tener a Milly Alcock como la versión joven de Rhaenyra, a ver a Emma D’Arcy como su forma adulta. Además, Olivia Cooke reemplazará a Emily Carey en el papel de Alicent Hightower.

El domingo 18 de septiembre, se publicó el avance del episodio 6 de “House of the Dragon”, lo que nos da ciertas pistas de lo que podría pasar. Si sumamos lo que ocurre en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, tenemos algunas predicciones para el siguiente capítulo.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

5. Viserys está deteriorado, pero sigue vivo

En el episodio 5, una de las dudas que surgieron fue si Viserys murió luego de que colapsara en la boda de Rhaenyra. La respuesta es que no. Aunque el rey está muy enfermo y con menos cabello, aún sigue vivo.

En el tráiler lo hemos podido ver activo en sesiones del Consejo Privado, donde se discutía nuevamente el problema en los Peldaños de Piedra.

Lyonel Strong y Viserys Targaryen en el episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

4. Daemon se casó con Laena Velaryon

Después de asesinar a Rhea Royce, Daemon estaba libre para casarse nuevamente y decidió desposar a Laena Velaryon, la hija de su amigo Corlys.

La pareja tuvo a hijas gemelas: Rhaena y Baela. Además, la jinete de Vaghar, está embarazada nuevamente de un tercer hijo. Sin embargo, Laena tendrá un parto complicado y morirá. Probablemente, se realice un funeral que reúna a los Velaryon y Targaryens nuevamente.

Laena Velaryon embarazada y junto a una de sus hijas gemelas en el episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

3. Los hijos de Alicent Hightower crecieron

Mientras que en los capítulos anteriores, Aegon II y Helaena eran solo unos bebés, ahora son mayores y aparecerán otros hijos como Aemond y Daeron Targaryen. Ellos tienen el característico cabello platinado de la sangre valyria.

Los jóvenes se criaron junto a sus sobrinos, los hijos de Rhaenyra Targaryen, por lo que vemos que entrenan y estudian juntos en la Fortaleza Roja. Sin embargo, no se llevan bien, lo que desemboca en diversos enfrentamientos.

Después del funeral de Laena, el joven Aemond Targaryen querrá convertirse en el nuevo jinete del majestuoso dragón Vhagar. Esto despertará una pelea con los hijos de Rhaenyra y resultará en Aemond perdiendo uno de sus ojos.

Aemond Targaryen en el episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. El verdadero padre de los hijos de Rhaenyra

El tema principal del episodio será la discusión sobre el verdadero padre de los hijos de Rhaenyra luego del nacimiento de Joffrey. Si bien la princesa está casada con Laenor Velaryon y él ha reconocido a los tres niños como suyos, muchas personas sospechan que en realidad son resultado de un amorío con Harwin Strong.

La base de estos rumores son que Jacaerys, Lucerys y Joffrey tienen el cabello oscuro, en lugar del color platinado que poseen sus progenitores oficiales.

Esto sí sería cierto, pues incluso Lyonel Strong le comenta, probablemente a su hijo Harwin, que “las personas tienen ojos”, haciendo referencia a que es evidente su relación con la princesa.

1. Enfrentamientos entre los Verdes y los Negros

Diversas discusiones ocurrirán debido a los rumores acerca del verdadero padre de los hijos de Rhaenyra. Alicent Hightower intentará convencer a Viserys de que estas especulaciones son ciertas, pero el rey no querrá creerlo.

Además, Aemond desatará la pelea con sus sobrinos al acusarlos de ser bastardos Strong.

También vemos que habrá un altercado entre Criston Cole y Harwin. Aunque no sabemos cuál es la causa, lo más probable es que sea la marcada enemistad entre los Verdes y los Negros, los bandos de Alicent y Rhaenyra respectivamente.

AVANCE DEL EPISODIO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON”