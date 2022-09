En el episodio 6 de “House of the Dragon”, podremos ver un salto de tiempo de, aproximadamente, diez años. Por ello, Rhaenyra Targaryen aparecerá en su versión adulta y ya tendrá a sus hijos con Laenor Velaryon.

El capítulo llamado “La princesa y la reina” iniciará con el personaje de Emma D’Arcy dando a luz a su tercer hijo, Joffrey Velaryon.

Por lo que hemos podido ver en uno de los avances que ha lanzado HBO, Alicent Hightower le pedirá a Rhaenyra ver al recién nacido, pese a que ella todavía se encuentra débil tras el parto.

Su esposo, Laenor Velaryon, está a su lado, ayudándola a caminar y subir las escaleras ante los pedidos de la reina.

¿QUIÉN ES JOFFREY VELARYON DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Joffrey Velaryon, también conocido como Joff, es el tercer hijo de Rhaenyra Targaryen con Laenor Velaryon. Al igual que sus dos hermanos mayores, nació con el cabello oscuro, por lo que se rumoreaba que en realidad eran fruto de un amorío de la princesa con Harwin Strong.

Sus hermanos mayores son Jacaerys Velaryon y Lucerys Velaryon. Además, tiene dos hermanos menores por parte de madre: Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen.

Fue nombrado en honor a Joffrey Lonmouth, el compañero de Laenor que fue asesinado por Sir Criston Cole. Era el jinete del dragón Tyraxes.

DATOS PERSONALES DE JOFFREY VELARYON

Fecha de nacimiento: 114 d.C.

114 d.C. Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Título: Príncipe

Príncipe Filiación: Casa Targaryen, Casa Velaryon

Casa Targaryen, Casa Velaryon Padres: Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon (oficialmente) / Harwin Strong (rumor)

Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon (oficialmente) / Harwin Strong (rumor) Hermanos: Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon , Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen

Jacaerys Velaryon, , Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen Prometida: La hija menor de Lord Manderly

La hija menor de Lord Manderly Dragón: Tyraxes

Tyraxes Facción: Los Negros

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ JOFFREY VELARYON EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

En el episodio 6 de “House of the Dragon”, podremos ver el nacimiento de Joffrey y luego lo veremos como un bebé, por lo que quizás tenga poca participación en los siguientes capítulos.

Rhaenyra Targaryen cargando a Joffrey Velaryon mientras que su esposo Laenor está a su lado. Episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

No obstante, según el libro “Fuego y Sangre”, Joffrey tiene 11 años cuando la Danza de Dragones empieza. Debido a su edad, su madre Rhaenyra no le permitió montar a su dragón y ayudarla en la guerra civil contra su tío, Aegon II Targaryen.

Con el objetivo de generar alianzas, su hermano Jacaerys lo comprometió con la hija menor de Lord Manderly, con quien se casaría una vez que el conflicto haya acabado.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON JOFFREY VELARYON EN LAS SIGUIENTES TEMPORADAS DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

De acuerdo a nuestros cálculos, la primera temporada de “House of the Dragon” finalizará con la coronación de Rhaenyra como reina en Rocadragón. Por ello, los hechos de la guerra en sí empezarían a partir de la segunda entrega. Lo más probable es que veamos mayor protagonismo de Joffrey Velaryon a partir de ese momento.

El menor de la unión Targaryen-Velaryon fue enviado al Valle para darle la protección que Lady Jeyne Arryn solicitaba, pero también para mantener al adolescente de mayores peligros. Joff siguió sus órdenes y fue acompañado de Rhaena Targaryen, quien todavía no tenía un dragón.

Una vez que Rhaenyra toma la Fortaleza Roja y está segura que no están en peligro, mandó a llamar a su hijo del Valle de Arryn. Joffrey permaneció al lado de Rhaenyra mientras que Daemon y el resto de jinetes de dragón de los Negros pelearon las diversas batallas contra el bando de los Verdes. Sin embargo, él deseaba probar que era capaz de pelear.

¿CÓMO MUERE JOFFREY VELARYON?

Cuando una horda atacó el Pozo Dragón, poniendo en peligro la vida de las majestuosas bestias y de su propio animal, Tyraxes, Joffrey Velaryon le pidió a su madre ir al lugar para poder luchar.

No obstante, Rhaenyra no creía que ellos pudieran hacerle daño a los dragones y, sobre todo, no quería poner en riesgo a otro de sus hijos. Por ello, le prohibió a Joff salir del castillo.

El joven Velaryon no obedeció las órdenes de su madre y se subió en Syrax, el dragón de Rhaenyra, para ir a Pozo Dragón. Sin embargo, él nunca la había montado y la bestia se sacudió en el aire para alejar al jinete desconocido. En ese momento, Joffrey cayó desde el cielo, rompiéndose la espalda. Luego, fue encontrado por la horda, quienes desmembraron su cuerpo para robarle sus joyas y ropa.