En el episodio 6 de “House of the Dragon”, podremos ver un salto de tiempo de diez años, aproximadamente. Por ello, Rhaenyra Targaryen aparecerá en su versión adulta y ya tendrá a sus hijos con Laenor Velaryon.

ALERTA DE SPOILERS. El episodio anterior finalizó con la princesa y el heredero de la Casa Velaryon realizando sus votos entre lágrimas. Aunque ambos se llevan bien y llegaron a un acuerdo, las celebraciones fueron arruinadas por un trágico evento.

A partir de ese momento, a pesar de que no tienen una relación sentimental, sí son buenos amigos, compañeros y esposos. Sin embargo, debido a la orientación sexual de Laenor y la apariencia física de sus hijos, su descendencia será cuestionada.

En “House of the Dragon”, la versión joven de Jacaerys Velaryon es interpretada por Leo Hart, mientras que en su etapa más adulta le dará vida Harry Collet. Este último es un actor británico conocido por su rol como Oliver Hide en el drama médico “Casualty” y de Tommy Stubbins en la película “Dolittle”.

¿QUIÉN ES JACAERYS VELARYON DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Jacaerys Velaryon, también conocido como Jace, es el primer hijo de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon. Sin embargo, dado que el joven y sus otros dos hermanos nacieron sin el cabello valyrio de sus padres, se sospechaba que en realidad era el fruto del amorío de la princesa con Harwin Strong.

Era el hermano mayor de Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon. Además, por parte de madre, era medio hermano de Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen. Fue el jinete de un dragón joven llamado Vermax.

DATOS PERSONALES DE JACAERYS VELARYON

Fecha de nacimiento: 114 d.C.

114 d.C. Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Título: Príncipe de Rocadragón

Príncipe de Rocadragón Filiación: Casa Targaryen, Casa Velaryon

Casa Targaryen, Casa Velaryon Padres: Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon (oficialmente) / Harwin Strong (rumor)

Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon (oficialmente) / Harwin Strong (rumor) Hermanos: Lucerys Velaryon, Joffrey Velaryon, Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen

Lucerys Velaryon, Joffrey Velaryon, Aegon III Targaryen y Viserys II Targaryen Prometida: Baela Targaryen

Baela Targaryen Dragón: Vermax

Vermax Facción: Los Negros

Jacaerys Velaryon en su versión joven junto a su madre Rhaenyra Targaryen, quien lleva a Joffrey Velaryon en brazos. Episodio 6 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ JACAERYS VELARYON EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al ser el primogénito de Rhaenyra Targaryen, Jacaerys Velaryon sería el sucesor al Trono de Hierro. Creció en la Fortaleza Roja junto a sus hermanos y sus tíos, los hijos de Alicent Hightower. Aunque los jóvenes pasaban gran parte de su tiempo juntos entrenando y estudiando, se llevaban mal.

En el episodio 6, podremos ver la enemistad entre los hijos de Rhaenyra Targaryen y la reina. Una de las peleas entre ellos surge luego de un funeral, cuando Aemond intenta domar al dragón Vhagar y termina luchando contra los Velaryon. Para defender a Jacaerys de los golpes de Aemond, Lucerys arremete contra él con un cuchillo y lo deja sin un ojo.

En otra ocasiones, también discuten pues sus tíos solían acusarlos de ser bastardos de Harwin Strong. Por ello, el rey Viserys decide enviar a Rhaenyra y a su familia a Rocadragón.

Después de que su madre fuera coronada, Jacaerys fue nombrado Príncipe de Rocadragón y heredero al Trono de Hierro.

¿QUÉ SUCEDERÁ CON JACAERYS VELARYON EN LAS SIGUIENTES TEMPORADAS DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Jacaerys Velaryon será una pieza importante en la segunda temporada de “House of the Dragon”. Después de que su hermano Lucerys fuera asesinado por Aemond Targaryen, su madre Rhaenyra se vio muy afectada y casi no formó parte de las decisiones del Consejo Negro. Además, como había dado a luz hace poco a una bebé que nació muerta, todavía estaba muy debilitada.

Por ello, se encargó de varias tareas importantes que fueron vitales para fortalecer al bando de la reina. Jacaerys había volado al Valle, al Norte y a las Tres Hermanas, donde selló el apoyo de varios señores poderosos con la promesa de matrimonio de sus hermanos menores.

También se encargó de conseguir más jinetes para los dragones que había en Rocadragón. Buscó entre las “semillas” Targaryens, es decir, los bastardos que habían sido fruto de amoríos de la familia. Al final logró que tres dragones y sus jinetes se sumaran a lucha de los Negros.

Asimismo, para proteger a sus hermanos Aegon II y Viserys, se contactó con el príncipe de Pentos para que los protegieran hasta que la guerra finalizara. Por ello, los niños partieron en camino a la ciudad de Essos, pero fueron interceptados por los barcos de la Triarquía. Aegon II logró escapar, pero Viserys fue tomado cautivo por un capitán de Lys.

¿CÓMO MUERE JACAERYS VELARYON?

Luego de atacar el barco en el que se transportaban los jóvenes Targaryen, los soldados de la Triarquía también navegaron hacia Marcaderiva, donde saquearon y quemaron pueblos importantes.

Por ello, Jacaerys fue en un su dragón Vermax y luego fue acompañado por los dragones recientemente domados, venciendolos. Sin embargo, de alguna forma, Vermax cayó y terminó enredándose en los restos de un barco. Se dice que Jacaerys fue visto por los soldados de Myr, quienes le dispararon con sus flechas, asesinándolo.