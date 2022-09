Tener descendencia es algo importante para el universo de “Game of Thrones”. Por ello, hemos podido ver que varios de los personajes de “House of the Dragon”, como Alicent Hightower, emprendieron rápidamente la tarea de dar a luz a herederos.

En el tercer episodio, llamado “El segundo de su nombre”, se celebró el cumpleaños número dos de Aegon Targaryen, el primer hijo de Viserys I Targaryen con su segunda esposa.

En un principio, el personaje de Emily Carey parece orgullosa de su rol, aunque es evidente que su romance con el monarca fue instigado por su padre Otto Hightower.

Sin embargo, en “Rey del Mar Angosto”, vemos que su nuevo papel llega a abrumar a la joven madre, quien ya dio a luz a dos hijos y no tiene forma de rehusarse a producir más.

El último niño de Alicent Hightower es Daeron Targaryen, a quien, lamentablemente, no llegaremos a ver en esta primera temporada. Sin embargo, sí está vivo durante los sucesos del episodio 6 llamado “La princesa y la reina”.

QUIÉN ES DAERON TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Daeron es el hijo más joven de Alicent Hightower y el rey Viserys Targaryen. Nació poco después que su sobrino Jacaerys Velaryon.

Sus hermanos mayores eran Aegon II, Helaena y Aemond Targaryen, con quienes se llevaba bien, a diferencia de su relación distante con los hijos de su media hermana, Rhaenyra Targaryen.

DATOS PERSONALES DE DAERON TARGARYEN

Fecha de nacimiento: 114 d.C.

114 d.C. Fecha de defunción: 130 d.C.

130 d.C. Título: Príncipe, Sir

Príncipe, Sir Alias: Daeron El Atrevido

Daeron El Atrevido Filiación: Casa Targaryen

Casa Targaryen Padres: Viserys I Targaryen y Alicent Hightower

Viserys I Targaryen y Alicent Hightower Hermanos: Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen, Helaena Targaryen y Aemond Targaryen

Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen, Helaena Targaryen y Aemond Targaryen Dragón: Tessarion

Tessarion Facción: Los Verdes

Aegon II Targaryen es el primer hijo de Alicent Hightower con el rey Viserys en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

APARIENCIA Y PERSONALIDAD DE DAERON TARGARYEN

Daeron era bastante cortés e inteligente, además de ser descrito como el más amable de sus hermanos. Sin embargo, al ser el menor, estaba acostumbrado a recibir órdenes.

Daeron tenía el característico cabello platinado, tal como se puede ver en la ilustración principal, realizada por Enife, disponible en “Deviantart”.

¿CÓMO FUE LA INFANCIA DE DAERON TARGARYEN?

Debido a la cercanía de su nacimiento con el de su sobrino Jacaerys Velaryon, se crió muy cerca de él. El rey Viserys incluso hizo que compartieran a la misma nodriza con la esperanza en que tengan una buena relación y disipar las tensiones entre ambas familias.

No obstante, el resultado fue contrario, pues tanto él como Aegon y Aemond se llevaban mal con los jóvenes Velaryon, pese a entrenar y estudiar juntos.

A los seis años, reclamó a su propio dragón, Tessarion, aunque no lo montó hasta tiempo después.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ DAERON TARGARYEN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al parecer, este personaje no formará parte de la primera temporada de “House of the Dragon”, pues no aparece listado en el reparto oficial de la serie. Esto puede deberse a que, para el episodio 6 cuando ocurre el salto de tiempo, Daeron ya no se encuentra en Desembarco del Rey, sino en Antigua, sirviendo como escudero de su tío Ormund Hightower.

Considerando su participación en la Danza de Dragones de acuerdo el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, Daeron podría hacer aparición en la segunda temporada de la serie.

ALERTA DE SPOILERS. Después de la muerte de su padre Viserys y de la coronación de su hermano mayor, Aegon II Targaryen, Daeron permaneció junto a su tío en Antigua.

Una vez iniciada la guerra, marcha con él a diferentes batallas en la que, junto a su dragón Tessarion, marcó la diferencia para ganar la Batalla de Vino de Miel, el Saqueo de Bitterbridge y la Primera Batalla de Tumbleton.

¿CÓMO MUERE DAERON TARGARYEN?

Daeron Targaryen murió durante la Segunda Batalla de Tumbleton, aunque no se conoce cuál fue la verdadera causa. Entre las versiones, algunos aseguran que fue derrotado por Black Trombo, luego de que empezara el ataque del Addam Velaryon, quien montaba a Bruma. Además, el cuerpo del joven príncipe nunca fue encontrado.