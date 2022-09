En el episodio 5 de “House of the Dragon”, hubo varios personajes que tuvieron cortas apariciones, pero causaron gran impacto. Uno de ellos fue Joffrey Lonmouth, el amante de Laenor Velaryon que sufrió un brutal final.

Lamentablemente, en la historia de “Game of Thrones”, los personajes que pertenecen a la comunidad LGBTQI+ no suelen durar mucho tiempo y tienen trágicas muertes. Así lo vimos con Renly Baratheon, quien fue asesinado por la sombra de su hermano Stanley.

Unas temporadas después, su amante Loras Tyrell fue torturado por la Fe Militante debido a su orientación sexual.

De una forma similar, Oberyn Martell, interpretado por Pedro Pascal, quien era bisexual o pansexual, terminó con el craneo aplastado en su duelo con la Montaña. Mientras tanto, su pareja, Ellaria Arena, murió en los calabozos de la Fortaleza Roja.

En el libro “Fuego y Sangre”, que cuenta la historia de la dinastía Targaryen, también se mencionan ciertos personajes de la comunidad que no aparecen en las pantallas, como Rhaena Targaryen, quien sería la tía abuela de Viserys I Targaryen.

Ella tuvo una relación con Elissa Farman y sufrió una vida tortuosa. Fue obligada a casarse con el asesino de su primer esposo, fue traicionada por su amante, perdió a su hija, su segundo esposo asesinó a todas su amigas y murió de vejez, pero completamente sola en una oscura torre de Harrenhal.

Debido a este historial, no resulta ser una sorpresa lo que sucedió con el interés amoroso de Laenor Velaryon, especialmente después de haberlos visto compartir un romántico momento en las costas de Marcaderiva. Aunque, en defensa de George R.R. Martin, el autor suele matar a la mayoría de sus personajes.

En “House of the Dragon”, Joffrey Lonmouth es interpretado por Solly McLeod, un actor conocido por su papel como Joseph Watt en la serie “The Rising” y una pequeña aparición en “Outlander”.

¿QUIÉN ES JOFFREY LONMOUTH DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Joffrey Lonmouth era un caballero que, públicamente, era amigo y compañero de Laenor Velaryon. Sin embargo, las personas cercanas a ellos sabían que eran amantes. Además, pudimos ver que también peleó por la Casa Velaryon en la Guerra de los Peldaños de Piedra.

Era conocido como el “Caballero de los besos”, apodo que probablemente proviene del escudo de su familia. Poco se conoce sobre el personaje a excepción de su relación con el heredero de Marcaderiva y el trágico final que tuvo a manos de Sir Criston Cole.

DATOS PERSONALES DE JOFFREY LONMOUTH

Fecha de nacimiento: 99 d.C.

99 d.C. Fecha de defunción: 114 d.C.

114 d.C. Título: Sir

Sir Alias: El caballero de los besos

El caballero de los besos Filiación: Casa Lonmouth

Casa Lonmouth Amante: Laenor Velaryon

¿POR QUÉ CRISTON COLE MATÓ A JOFFREY LONMOUTH?

Tanto en la serie como en el libro “Fuego y Sangre”, Joffrey Lonmouth muere a manos de Sir Criston Cole durante las celebraciones de la boda de Rhaenyra Targaryen con Laenor Velaryon.

No obstante, las circunstancias de este acontecimiento varían ligeramente. En los libros, el miembro de la Guardia Real formó parte de un torneo en honor al matrimonio de la princesa. Si bien Criston Cole estaba molesto con ella por dejarlo de lado y actuó más agresivo de lo necesario, la muerte de Joffrey ocurrió durante el torneo, los cuales suelen ser bastante sangrientos.

Por el contrario, en el episodio 5 de “House of the Dragon”, su asesinato ocurre durante un banquete. Joffrey Lonmouth se había dado cuenta que el misterioso amante de Rhaenyra era Criston Cole y se acercó a él para hacerle saber que conocía su secreto. Sin embargo, su tono no fue amenazante, sino que expresó que él mismo estaba involucrado con Laenor y que ambos debían velar por ellos.

Joffrey Lonmouth hablando con Sir Criston Cole en el episodio 5 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Debido al conflicto interno que estaba pasando Cole, esto parece no haberle sentado bien, lo que ocasionó que explotara y golpeara al “Caballero de los besos” hasta la muerte.

Algunas teoría apuntan a que el Guardia Real se enfureció por ver la interacción de Daemon con Rhaenyra y fue a protegerla. En lugar de golpear al príncipe, desquitó su ira con Joffrey Lonmouth.

¿CUÁL ES LA CASA DE JOFFREY LONMOUTH?

Joffrey pertenece a la Casa Lonmouth, una familia noble abanderada a los señores de la Tierra de las Tormentas, es decir, a la Casa Baratheon. Su escudo son cuartos de seis que oscilan entre cráneos amarillos sobre fondo negro y labios rojos sobre fondos amarillos.

De acuerdo con algunas fuentes, su lema era “La decisión es tuya”. El primer personaje de esta casa que es mencionado es Joffrey, pero posteriormente, aparecen otros miembros en las historias de “Canción de Hielo y Fuego” de George R.R. Martin.

Por ejemplo, Richard Lonmouth, quien fue compañero y escudero del príncipe Rhaegar Targaryen. Además, se menciona que Robert Baratheon concursó contra un Lonmouth en el torneo de Harrenhal.