En el episodio 5 de “House of the Dragon”, hubo varios personajes que hicieron cortas apariciones, aunque ya habían sido mencionados en varias ocasiones. Uno de ellos fue Rhea Royce, la esposa de Daemon Targaryen en la serie de HBO Max.

El más reciente episodio de la precuela de “Game of Thrones” se estrenó el pasado domingo 18 de septiembre. Además de mostrar la relación de Rhaenyra Targaryen con Criston Cole y la caótica celebración de bodas, también pudimos ver el reencuentro del Príncipe Canalla con su esposa.

Lejos de ser un cálido recibimiento, resultó en un trágico final. Pese a la corta aparición de este personaje, te contaremos todo lo que no se explicó sobre ella en la serie.

En “House of the Dragon”, Rhea Royce es interpretada por Rachel Redford, conocida por su papel de Fruszi en “Sombra y Hueso” y Lauren en “Gap Year”.

¿QUIÉN ES RHEA ROYCE DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Rhea fue la Señora de Piedra de las Runas durante el reinado de Viserys I Targaryen. Además, era la primera esposa de Daemon Targaryen, el hermano del monarca. Sin embargo, ambos no se llevaban bien.

En la serie, ella todavía no había ascendido como cabeza de los Royce, pero sí era la heredera.

DATOS PERSONALES DE RHEA ROYCE

Fecha de defunción: 115 a.C.

115 a.C. Título: Señora de Piedra en las Runas

Señora de Piedra en las Runas Alias: Zorra de Bronce

Zorra de Bronce Filiación: Casa Royce

Casa Royce Esposo: Daemon Targaryen

Daemon Targaryen Familia: Gerarld Royce (primo en la serie)

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN DE RHEA ROYCE CON DAEMON TARGARYEN?

De acuerdo con el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la reina Alysanne decidió casar a su nieto Daemon, quien todavía era joven, con Rhea Royce, la heredera Piedra de Runas en el Valle de Arryn. Sin embargo, ninguno de los dos se amaba e, incluso, llegaron a odiarse.

Nunca tuvieron hijos juntos, por lo que Daemon le pidió a su hermano que anule su matrimonio con su esposa, a quien se refería como la “Zorra de bronce”. Viserys se negó y, en su lugar, lo invitó a formar parte del Consejo Privado. De esta forma, Daemon dejó a Rhea en el Valle y empezó a disfrutar de la vida en Desembarco del Rey.

En la serie “House of the Dragon”, se da entender que ellos nunca llegaron a consumar el matrimonio y que el motivo por el que Daemon odiaba a Rhea era porque era fea. Incluso decía que las ovejas del Valle eran más bonitas que sus mujeres. Sin embargo, la actriz que la interpreta es atractiva.

Rhea Royce se encuentra con Daemon en su camino de regreso en el episodio 5 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO MUERE RHEA ROYCE EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Según la obra original, se da entender que la muerte de Rhea Royce sí fue un accidente mientras montaba su caballo. Además, se dice que, al enterarse de la noticia, Daemon voló al Valle para enterrar a su esposa y, posteriormente, reclamar sus posesiones.

En la serie hubo un ligero cambio, pues mostraron que la causa del accidente de Rhea fue el propio Daemon, que no solo ocasionó que se cayera del caballo, sino que también la remató cuando esto no fue suficiente.

Asimismo, Gerald Royce acusa a Daemon de haberla asesinado. No obstante, en los libros esto no ocurre y no existe un primo de Rhea. En su lugar, se menciona a Gunthor Royce, quien es su tío.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CASA ROYCE?

La Casa Royce se asienta en Piedra en las Runas y es una antigua familia noble que desciende de los Primeros Hombres. Su insignia son puntos de hierro sobre un campo de bronce rodeado de runas. Su lema es “Nosotros recordamos”.

Durante la era de los Primeros Hombres, los Royce eran conocidos como los Reyes de Bronce y usaban la Corona Rúnica. Además, eran los monarcas más poderosos del Valle en su momento. Sin embargo, su situación cambió en la Guerra de los Ándalos, donde perdieron parte de su territorio.

Eventualmente, fueron derrotados por Artys Arryn, un Señor Ándalo, en la Batalla de las Siete Estrellas. Los Royce que sobrevivieron tuvieron que jurar lealtad a la Casa Arryn, quienes se volvieron los nuevos Reyes de la Montaña y el Valle.