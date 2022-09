Con el reciente estreno de “House of the Dragon”, muchas personas se han mostrado muy interesadas en conocer más detalles acerca de los personajes que protagonizan esta precuela de “Game of Thrones”.

En ese sentido, una de estas figuras es Laena Velaryon, la primera hija de Corlys Velaryon y la princesa Rhaenys Targaryen. De acuerdo con “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, ella fue la segunda esposa del príncipe Daemon Targaryen, con quien tuvo descendencia.

En las siguientes líneas, conoce cuántos y quiénes son los hijos de Laena Velaryon en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

¿CUÁNTOS HIJOS TUVO LAENA VELARYON?

Durante el quinto capítulo de “House of the Dragon”, notamos un acercamiento entre Daemon y Laena en la boda de Rhaenyra y Laenor. Lo cierto es que, según la obra en la que se basa la serie, la hija de Corlys Velaryon se convierte en la segunda esposa de Daemon Targaryen.

Vale precisar que Rhea Royce, la primera esposa del hermano del rey Viserys I, fue asesinada. Por esta razón, él era libre de casarse nuevamente. Así, Laena Velaryon tuvo tres hijos. Lamentablemente, su último bebé falleció poco después del parto.

Nanna Blondell como Laena Velaryon y Matt Smith como Daemon Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE LAENA VELARYON?

1. Baela Targaryen

Lady Baela Targaryen es una de las hijas gemelas del príncipe Daemon Targaryen y Laena Velaryon. Fue nombrada así por su abuelo paterno, el príncipe Baelon Targaryen. Ella montaba al dragón llamado Moondancer y creció en Dragonstone (Rocadragón).

Al igual que su padre, es descrita como salvaje, valiente y provocativa. Su espíritu aventurero la llevó a cortarse el cabello “tan corto como el de un niño”, para que no le azotara la cara cuando cabalgaba.

Con la bendición del rey Viserys I Targaryen, Baela se comprometió con su primo, el príncipe Jacaerys Velaryon. En “House of the Dragon”, su versión más joven está a cargo de la actriz Shani Smethurst. Como adulta, es interpretada por Bethany Antonia.

Shani Smethurst como Baela Targaryen en "House of the Dragon (Foto: HBO)

2. Rhaena Targaryen

Lady Rhaena Targaryen es la segunda de las hijas gemelas del príncipe Daemon Targaryen y Laena Velaryon. Le debe su nombre a su abuela materna, la princesa Rhaenys Targaryen.

En la obra original, se narra que ella y Baela eran inseparables. Sin embargo, esto cambió cuando cumplieron 16 años. A diferencia de su hermana, ella prefería bailar, antes que montar dragones y volar.

Con la bendición del rey Viserys I Targaryen, se comprometió con su primo Lucerys Velaryon. Aunque, tras los sucesos de la Danza de los Dragones, se casó con Garmund Hightower y tuvo seis hijas.

De niña, es interpretada por Eva Ossei-Gerning en “House of the Dragon”. Como adulta, la actriz que le da vida a su personaje es Phoebe Campbell.

Rhaena y Baela Targaryen, las hijas de Laena Velaryon en "House of the Dragon (Foto: HBO)

3. El tercer hijo de Laena Velaryon

Después de un día y una noche de trabajo de parto, Laena Velaryon dio a luz a un tercer hijo. Este era un bebé torcido y malformado, que murió una hora después de su nacimiento.

Totalmente debilitada, Laena padeció de fiebre puerperal. Finalmente, murió al tercer día de la enfermedad. Se dice que intentó llegar a su dragón Vhagar antes de su último aliento de vida. No obstante, se derrumbó en los escalones de la torre, donde falleció.