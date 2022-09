El sexto episodio de “House of de Dragon” se estrenará el próximo domingo 25 de septiembre. Así, descubriremos la continuación de la historia de nuestros protagonistas, después de un importante salto en el tiempo de 10 años respecto a los sucesos del capítulo anterior.

En ese sentido, actores como Emily Carey deberán cederle su lugar a otros artistas, dado que sus personajes serán adultos a partir de la segunda mitad de la temporada 1 de la precuela de “Game of Thrones”. De esta manera, la hija de Otto Hightower será interpretada por otra famosa celebridad británica.

En las siguientes líneas, conoce quién es Olivia Cooke, la actriz que hace de Alicent Hightower de adulta en la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, entonces, su biografía y los datos más importantes sobre su carrera.

¿QUIÉN ES OLIVIA COOKE?

Olivia Cooke es una reconocida actriz británica, quien saltó a la fama gracias a su papel protagónico como Emma Decody en la serie “Bates Motel” (2013-2017). Creció en Greater Manchester (Inglaterra), como hija de un padre oficial de policía y una madre que era agente de ventas.

Estudió teatro en el Oldham Sixth Form College y actuó durante su infancia en el Oldham Theatre Workshop. Así, protagonizó las obras “West Side Story” y “Prom: The Musical”. En el año 2012, hizo su debut profesional en un video de la exitosa agrupación One Direction, titulado “Autumn Term” y que fue presentado en el “Up All Night: The Live Tour”.

Pese a que ya estaba trabajando como actriz, tuvo el interés de postular a la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. Sin embargo, no fue aceptada.

Entre sus proyectos más importantes, se encuentran “Vanity Fair”, “Ouija” y “Sound of Metal”. En el 2014, Cooke también apoyó la campaña “Save the Children”, al aparecer en los anuncios de Bulgari.

Respecto a su vida personal, fue novia del actor Christopher Abbott, del 2015 al 2019. Asimismo, mantuvo una relación con sus colegas Alex Roe y Ben Hardy. Actualmente su pareja es el intérprete Jacob Ifan.

Es una amiga muy cercana de Thomas Mann, su compañero de rodaje en “Me and Earl and the Dying Girl”, así como de Nicola Peltz y Freddie Highmore, de “Bates Motel”.

La actriz en un elegante vestido negro (Foto: Olivia Cooke / Instagram)

DATOS PERSONALES DE OLIVIA COOKE

Nombre completo: Olivia Kate Cooke

Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1993

Lugar de nacimiento: Oldham, Inglaterra

Edad: 28 años

Signo zodiacal: Capricornio

Padres: Lindsay Wilde y John Cooke

Ocupación: Actriz

Años activa: 2012-presente

PELÍCULAS Y SERIES DE TELEVISIÓN DE OLIVIA COOKE

Películas de Olivia Cooke

2014: “Ruby’s Skin” (cortometraje) como Ruby

2014: “The Quiet Ones” como Jane Harper

2014: “The Signal” como Haley Peterson

2014: “Ouija” como Laine Morris

2015: “Me and Earl and the Dying Girl” como Rachel Kushner

2016: “The Limehouse Golem” como Elizabeth “Lizzie” Cree

2016: “Katie Says Goodbye” como Katie

2017: “Thoroughbred” como Amanda

2018: “Ready Player One” como Samantha Cook / Art3mis

2018: “Life Itself”

2019: “Sound of Metal” como Lou

2021: “Little Fish” como Emma

2021: “Naked Singularity” como Lea

Series de televisión de Olivia Cooke

2012: “Blackout” como Meg Demoys

2012: “The Secret of Crickley Hall” como Nancy Linnet

2013–2017: “Bates Motel” como Emma Decody

2015: “Axe Cop” como la voz del Monstruo del lago Ness

2018: “Vanity Fair” como Becky Sharp

2022: “Slow Horses” como Sidonie “Sid” Baker

2022: “House of the Dragon” como Alicent Hightower

OLIVIA COOKE EN “HOUSE OF THE DRAGON”

En “House of the Dragon”, Olivia Cooke interpreta a la versión adulta de Alicent Hightower. Su primera aparición se realizará en el sexto capítulo de la serie, titulado “The Heirs of the Dragon”.

Sobre darle vida a este personaje, la actriz reveló que fue una experiencia muy interesante: “Ella es un producto del patriarcado, y es un producto bastante orgulloso de eso. Es tradicionalista y cree en el orden y en gobernar el reino como siempre se ha hecho (...) Ella no quiere ningún cambio, mientras que yo soy una progresista acérrima. Así que fue muy interesante tratar de aprovechar eso”, dijo a Women’s Wear Daily.

La versión adulta de Alicent Hightower es interpretada por Olivia Cooke "House of the Dragon" (Foto: HBO)

FOTOS DE OLIVIA COOKE

La actriz con un micrófono en una divertida fotografía compartida a través de sus redes sociales (Foto: Olivia Cooke / Instagram)

Olivia Cooke en una campaña publicitaria (Foto: Garrard)