“House of the Dragon”, la exitosa precuela de “Game of Thrones”, ha llegado con nuevos personajes como Alicent Hightower. Este papel es interpretado por la actriz Emily Carey en los primeros 5 episodios de la serie de HBO Max, y por Olivia Cooke desde el episodio 6 dando vida a la versión adulta de la reina.

Los seguidores de “House of the Dragon” han visto que a mitad de la temporada 1 se produce un salto en el tiempo de 10 años que da como resultado que muchos de los actores más jóvenes del programa son reemplazados por intérpretes mayores. Es así como Emma D’Arcy asume el rol de Rhaenyra, mientras que Cooke interpreta a Alicent.

Después de que la interpretación de Emily Carey como la joven Alicent fue bien recibida por el público, Olivia Cooke tenía el reto de asumir el personaje en su versión adulta. Es por ello que los showrunners de “House of the Dragon” le dieron un consejo a la actriz, sim embargo ella no hizo caso y tomó suyo el personaje ¿qué pasó? Aquí te lo contamos.

"House of the Dragon" se estrenó el 21 de agosto de 2022 por HBO (Foto: HBO)

¿POR QUÉ OLIVIA COOKE IGNORÓ EL CONSEJO DE LOS SHOWRUNNERS PARA INTERPRETAR A ALICENT HIGHTOWER?

Durante una entrevista con EW, Olivia Cooke habló sobre cómo dio forma a Alicent después de que Emily Carey la interpretara en los primeros 5 episodios. La actriz reveló que los showrunners de “House of the Dragon” le dieron un consejo, pero ella decidió interpretar el personaje a su manera.

Ryan Condal y Miguel Sapochnik le dijeron a Olivia Cooke que interpretara al personaje como “una mujer para Trump “. Sin embargo, la estrella de “House of the Dragon” decidió ignorar estas palabras y hacer suyo el personaje sin temor.

“Simplemente no quería darles más espacio mental del que ya tenían. Así que traté de encontrar una ruta diferente hacia ella, pero pude ver lo que estaban diciendo con este completo adoctrinamiento y negación de su propia autonomía y derechos. Simplemente no se me podía pedir que siguiera ese camino”, reveló Olivia Cooke a EW.

La primera temporada de “House of the Dragon” tiene diez episodios (Foto: HBO)

Pero, ¿a qué se referían los showrunners de “House of the Dragon” con la indicación que le dieron a Olivia Cooke? Como sabemos, Alicent ha vivido en la Fortaleza Roja desde temprana edad, creciendo entre la familia real. Es muy cercana a la princesa Rhaenyra Targaryen.

En la temporada 1 de la serie vemos que Alicent es adoctrinada, principalmente por su padre, para creer que una mujer no es apta para gobernar Westeros. Esta creencia va esencialmente en contra del propio interés de Alicent, según apunta Screenrant.

“Es una negación de su propia autonomía y derechos”, afirmó Cooke sobre su personaje que se encuentra en una situación precaria al llegar a “House of the Dragon” en el episodio 6, donde aparece en su versión adulta.

Según sus declaraciones, parece que Cooke no tenía miedo de hacer suyo el personaje, ni de ignorar las indicaciones de los showrunners de “House of the Dragon”. Lo cierto es que el público juzgará qué tan buena es su interpretación de Alicent.